पढ़ाई के साथ हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना भी जरूर

झालावाड़.राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ में नवाचार एवं सकारात्मक पहल के तहत ओपन जिम बनाया गया। इस जिम का गुरुवार को जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ ने उद्घाटन किया।
जिला कलक्टर ने महाविद्यालय के इस प्रयास की सराहना करते हुए प्राचार्य डॉ. फूलसिंह गुर्जर द्वारा महाविद्यालय में किए गए विकास कार्यों की प्रशंसा की। तथा विद्यार्थियों को जिम का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अत: पढ़ाई के साथ-साथ हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना भी आवश्यक है।कार्यक्रम में महाविद्यालय की पत्रिका कलरव का विमोचन भी जिला कलक्टर व संकाय सदस्यों ने किया।
राठौड़ ने कहा कि आज के इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में इस प्रकार की पुस्तिकाओं का प्रकाशन कर इनके द्वारा विद्यार्थियों को साहित्य के प्रति प्रोत्साहित करना बहुत अच्छा काम है। झालावाड़ का ये महाविद्यालय अपने आप में एक अनूठी धरोहर है, इस तरह की पुस्तिका से यहां की खुबिया बताई जाती है ताकि विद्यार्थी इसकी उपयोगिता को समझ सके।
इस मौके पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी विकास प्रजापति ने कहा कि महाविद्यालय के परिवेश को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाए रखने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों की होती है। जिला खेल अधिकारी कृपाशंकर शर्मा ने महाविद्यालय में जिम के विभिन्न उपकरणों का अवलोकन किया तथा महाविद्यालय के इस प्रयास की सराहना की।
प्राचार्य डॉ. फूलसिंह गुर्जर ने महाविद्यालय की उपलब्धियों को मुख्य अतिथि से साझा किया जिसमें ग्रीन कॉलेज, बैडमिंटन कोर्ट सहित कई निर्माण कार्य करवाए गए तथा जिला प्रशासन के निरन्तर सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।
ये रहे मौजूद-
इस अवसर पर महाविद्यालय के संकाय सदस्य प्रो. रामकल्याण मीणा, गजेन्द्र कुमार मालवीय, प्रो. अजय कुमार गुप्ता, प्रो. वीपी सिंह, प्रो. इकबाल, प्रो. हमीद अहमद, प्रो. अलका बागला प्रो. अर्जुमन्द कुरैशी, डॉ. अशोक कंवर शेखावत, प्रो. विजय प्रकाश मीणा, डॉ. रामकिशन माली, कमलश कुमार वर्मा, डॉ. अशोक कुमार पाटीदार, मनीष सिंह चौहान, नरेन्द्र पूनिया, प्रियंका गर्ग, हर्षा जायसवाल, डॉ. प्रमिला शर्मा, कान्हाराम, सचिन जैन आदि मौजूद रहे। संचालन डॉ. अशोक कंवर शेखावत ने किया। इस मौके पर एनसीसी की छात्राओं ने जिला कलक्टर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया।