पढ़ाई के साथ हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना भी जरूर

इस अवसर पर महाविद्यालय के संकाय सदस्य प्रो. रामकल्याण मीणा, गजेन्द्र कुमार मालवीय, प्रो. अजय कुमार गुप्ता, प्रो. वीपी सिंह, प्रो. इकबाल, प्रो. हमीद अहमद, प्रो. अलका बागला प्रो. अर्जुमन्द कुरैशी, डॉ. अशोक कंवर शेखावत, प्रो. विजय प्रकाश मीणा, डॉ. रामकिशन माली, कमलश कुमार वर्मा, डॉ. अशोक कुमार पाटीदार, मनीष सिंह चौहान, नरेन्द्र पूनिया, प्रियंका गर्ग, हर्षा जायसवाल, डॉ. प्रमिला शर्मा, कान्हाराम, सचिन जैन आदि मौजूद रहे। संचालन डॉ. अशोक कंवर शेखावत ने किया। इस मौके पर एनसीसी की छात्राओं ने जिला कलक्टर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया।