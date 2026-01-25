Rajasthan: गोचर भूमि बचेगी तभी गो माता होंगी सुरक्षित, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बाबा रामदेव की दो टूक

मीडिया से बात करते बाबा रामदेव (फोटो-पत्रिका)
झालावाड़। देश के दो प्रसिद्ध संत रविवार को झालावाड़ की धरा पर पहुंचे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री व योग गुरु बाबा रामदेव कोलाना हवाई पट्टी पर पहुंचे। उनके निजी विमानों ने यहां से उड़ान भरी। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर कहा कि साधु विवाद नहीं संवाद करते हैं।
प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव रामगंजमंडी में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा में शामिल होने के लिए अपने निजी विमान से देहरादून से कोलाना हवाई पट्टी पर उतरे। यहां मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय हिंदू धर्म खतरे में है। सनातन धर्म की मर्यादाएं गिर रही हैं। इसके लिए हिंदू और सनातन धर्म विरोधी ताकतें तो जिम्मेदार हैं ही, हम भी कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में गो माता संकट में हैं। प्रत्येक हिंदू परिवार को एक गो माता का पालन कर उसकी रक्षा का व्रत लेना चाहिए। गोमाता के चरने के लिए गोचर भूमि सुरक्षित होनी चाहिए। इन पर भूमाफियाओं और असामाजिक तत्वों का कब्जा होता जा रहा है। गोचर भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिए सशक्त अभियान चलाने की जरूरत है। गो आधारित कृषि, गोमय हवन कुण्ड जैसे सघन अभियान चलाने होंगे।
उन्होंने कहा कि भारत समेत दुनिया में कहीं पर भी गोमाता की हत्या नहीं होनी चाहिए। गोमाता के लिए हमने कानून बना दिया, अब इसकी सख्ती से पालन होना जरूरी है। रामगजंमंडी से दोपहर बाद बाबा रामदेव कोलाना पहुंचे और देहरादून के लिए रवाना हो गए। शाम को कार से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कोलाना हवाई पट्टी पहुंचे। यहां से वे चार्टर विमान से मुंबई के लिए रवाना हो गए।
बड़ी खबरेंView All
झालावाड़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग