Rajasthan: गोचर भूमि बचेगी तभी गो माता होंगी सुरक्षित, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बाबा रामदेव की दो टूक

उन्होंने कहा कि भारत समेत दुनिया में कहीं पर भी गोमाता की हत्या नहीं होनी चाहिए। गोमाता के लिए हमने कानून बना दिया, अब इसकी सख्ती से पालन होना जरूरी है। रामगजंमंडी से दोपहर बाद बाबा रामदेव कोलाना पहुंचे और देहरादून के लिए रवाना हो गए। शाम को कार से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कोलाना हवाई पट्टी पहुंचे। यहां से वे चार्टर विमान से मुंबई के लिए रवाना हो गए।