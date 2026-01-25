Dhirendra Shastri: श्रीराम कथा में धीरेन्द्र शास्त्री का गला रुंधा, आंखों से छलके आंसू, बहन की शादी का किया जिक्र

आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा में अपने 12 वर्ष तक के जीवन का वर्णन करते हुए कहा कि उन्होंने गरीबी देखी है। 12 साल की उम्र तक वह भीख मांगकर घर लाते थे। उनकी बहन की शादी के लिए 20 हजार रुपए उधार नहीं मिले थे। तब उन्होंने प्रण लिया था कि पैसे के कारण किसी बेटी का विवाह नहीं रुकेगा। शास्त्री ने कहा कि उनकी मां की सीख उन्हें आज भी याद है। मां कहती थीं कि घर से निकलते समय मुस्कुराते हुए निकलना और बालाजी के चरण कभी मत छोड़ना।