Panther Spotted In Kota: कोटा के रिहायशी इलाके में पहुंचा पैंथर, दहशत में आए लोग, वन विभाग अलर्ट

क्षेत्रवासियों ने बताया: दूसरी ओर कॉलोनीवासियों ने बताया कि क्षेत्र में दो-तीन माह से पैंथर का मूवमेंट बना हुआ है। कॉलोनी के दीपक सिंह चौहान ने बताया कि हमने पूर्व में वन विभाग को सूचित किया था व विभाग ने कैमरे भी लगाए। कॉलोनी में पैंथर की आशंका को देखते हुए उन्होंने शुक्रवार को खुद अपने घर के पीछे की ओर मोबाइल सेट कर दिया, दो तीन घंटे बाद देखा तो मोबाइल वीडियो में वन्यजीव का मूवमेंट नजर आया। क्षेत्र के ही चंदू पांचाल ने विभाग को सूचित किया। लोगों ने बताया कि क्षेत्र में रात को श्वान भी भोकते हैं।