Kota Rape Case: रेलवे कर्मचारियों ने खाना बनाने वाली महिला से किया रेप, पार्सल ऑफिस के क्वार्टर में ले गए थे साथ

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 43 सबूत पेश किए गए। मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी यूपी के मथुरा जिले के गांव शाहकुंज कॉलोनी निवासी हाल मुकाम पुरानी रेलवे कॉलोनी सतीशचंद (39) और भरतपुर के बयाना थाने के गांव मावली निवासी महेश (39) को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 26-26 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायाधीश ने अर्थदंड की राशि पीडि़त महिला को देने और पीडि़त प्रतिकर अधिनियम के तहत सहायता राशि दिलवाने की अनुशंसा की है।