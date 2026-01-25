Weather Report: बेहाल करेगा पश्चिमी विक्षोभ, राजस्थान के 20 जिलों के लिए बड़ा अलर्ट जारी, मेघगर्जन-वज्रपात की चेतावनी

27 जनवरी को तंत्र सक्रिय होने पर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में मेघगर्जन, आंशिक बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, बारिश के बाद ठंडी हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट संभावित है। राज्य के मैदानी भागों में अगले दो दिनों तक सुबह व रात के समय कोहरा और शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है।