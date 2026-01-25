Weather Report: बेहाल करेगा पश्चिमी विक्षोभ, राजस्थान के 20 जिलों के लिए बड़ा अलर्ट जारी, मेघगर्जन-वज्रपात की चेतावनी

फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। उत्तर से आ रही हवाओं के प्रभाव से राजस्थान में पिछले 24 घंटों में शीतलहर का असर बढ़ गया है। दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री और अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई।
मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों में तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन शेखावाटी और उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में शीतलहर का असर जारी रहने की उम्मीद है। इस बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26-27 जनवरी को सक्रिय होने की संभावना जताई गई है, जिसके प्रभाव से राज्य के उत्तर-पश्चिमी व पश्चिमी हिस्सों में 26 जनवरी को दोपहर बाद कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
27 जनवरी को तंत्र सक्रिय होने पर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में मेघगर्जन, आंशिक बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, बारिश के बाद ठंडी हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट संभावित है। राज्य के मैदानी भागों में अगले दो दिनों तक सुबह व रात के समय कोहरा और शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है।
मौसम विभाग ने 27 जनवरी को अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरतल-तिजारा, कोटा, कोटपुतली-बहरोड़, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में मेघगर्जन, वज्रपात और झोंकेदार तेज हवा का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है।
