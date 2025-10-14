4 हजार से अधिक घरों में खड़ी कारें फिर भी छीन रहे गरीबों का हक

झालावाड़.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जिले के 4480 लोग सक्षम होने के बावजूद मुफ्त का गेहूं ले रहे हैं। इनके घरों में कारें खड़ी हैं तो किसी ने आयकर तक भर रखा है। डीलरों के माध्यम से ऐसे लोगों की जांच कराई जा रही है। गिव अप अभियान के तहत अब तक 2464 सक्षम परिवारों ने स्वैच्छा से ऑनलाइन और ऑफ लाइन अपने नाम हटवाए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित लोगों को नि:शुल्क गेहूं और गैस सिलेण्डर पर सब्सिडी आदि दी जाती है। योजना का कई सक्षम लोग भी लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से गिव-अप अभियान के तहत सक्षम परिवारों को स्वैच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोडऩेे का मौका दिया जा रहा है। इसके बाद भी सक्षम लोग इसका लाभ ले रहे हैं। ऐसे में रसद विभाग के जयपुर मुख्यालय से रसद विभाग को 4480 लोगों की सूची भेजी गई है। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं, जिनके घरों में कारें खड़ी हैं, कोई सालाना आयकर भरकर छह लाख से अधिक का ट्रांजेक्शन कर रहा हैं। ऐसे में अब रसद विभाग की ओर से डीलरों को सूची उपलब्ध कराकर इनका सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन में सही पाए जाने पर ऐसे लोगों के नाम सूची से हटाए जाएंगे और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।