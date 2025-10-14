4 हजार से अधिक घरों में खड़ी कारें फिर भी छीन रहे गरीबों का हक

झालावाड़.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जिले के 4480 लोग सक्षम होने के बावजूद मुफ्त का गेहूं ले रहे हैं। इनके घरों में कारें खड़ी हैं तो किसी ने आयकर तक भर रखा है। डीलरों के माध्यम से ऐसे लोगों की जांच कराई जा रही है। गिव अप अभियान के तहत अब तक 2464 सक्षम परिवारों ने स्वैच्छा से ऑनलाइन और ऑफ लाइन अपने नाम हटवाए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित लोगों को नि:शुल्क गेहूं और गैस सिलेण्डर पर सब्सिडी आदि दी जाती है। योजना का कई सक्षम लोग भी लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से गिव-अप अभियान के तहत सक्षम परिवारों को स्वैच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोडऩेे का मौका दिया जा रहा है। इसके बाद भी सक्षम लोग इसका लाभ ले रहे हैं। ऐसे में रसद विभाग के जयपुर मुख्यालय से रसद विभाग को 4480 लोगों की सूची भेजी गई है। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं, जिनके घरों में कारें खड़ी हैं, कोई सालाना आयकर भरकर छह लाख से अधिक का ट्रांजेक्शन कर रहा हैं। ऐसे में अब रसद विभाग की ओर से डीलरों को सूची उपलब्ध कराकर इनका सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन में सही पाए जाने पर ऐसे लोगों के नाम सूची से हटाए जाएंगे और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ऐसे परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, परिवार का कोई सदस्य सरकारी,अद्र्ध सरकारी या स्वायतशासी संस्थाओं में कर्मचारी-अधिकारी हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो, वह निष्कासन सूची में शामिल है।
रसद विभाग की ओर से पिछले साल नवंबर 2024 में गिव अप अभियान शुरू किया गया था। इसके बाद सरकार की ओर से नियमित रूप से इन तारीखों को बढ़ाया जा रहा है। अब गिव अप अभियान की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। विभाग की ओर से भी सक्षम लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इसके चलते अब तक जिले में 73231 सक्षम लोगों ने स्वैच्छा से अपना नाम सूची से हटवा लिया है।
रसद विभाग ने 750 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसमें से किसी की नौकरी लग गई, किसी के पास कार होने, आयकर दाता को या निर्धारित आय से अधिक आय होने वाले शामिल है। सरकार की ओर से कार धारकों, आयकर दाता एवं अपात्र लोगों की सूची जारी की गई है। इससे स्वैच्छा से लाभ छोडऩे वालों की संख्या बढ़ सकती है। अपात्र लोगों से 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी।
मुख्यालय की ओर से 4480 सस्पेक्ट लोगों की सूची मिली है। इनके पास कार है, आयकर दाता आदि शामिल हैं। डीलर के माध्यम से इनकी जांच करवाई जा रही है। इसके बाद विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गिवअप अभियान सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। झालावाड़ जिले में जनता और उचित मूल्य दुकानदारों का पूरा सहयोग मिल रहा है। अनेक परिवारों ने स्वैच्छा से योजना से बाहर होकर जरुरतमंदों के लिए स्थान छोड़ा है।
