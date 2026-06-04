बरसात में बच्चों की परीक्षा, 565 स्कूल और 1126 आंगनबाड़ी भवन जर्जर

खानपुर ब्लॉक का राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गोलाना हर वर्ष उजाड़ नदी में पानी आने पर आंशिक रूप से जलमग्न हो जाता है। नदी का पानी बढ़ने पर स्कूल तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो जाता है। इसी तरह अकलेरा ब्लॉक स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रमजानपुरा भी बारिश के दौरान जलभराव की चपेट में आ जाता है। ऐसे हालात में विद्यार्थियों और शिक्षकों की आवाजाही प्रभावित होती है। जिले में ऐसे कई विद्यालय हैं, जहां हर वर्ष यही स्थिति बनती है।