साइबर क्राइम करने वाले राजस्थान के इन 14 ई-मित्र केन्द्रों को किया ब्लैकलिस्ट, स्थायी रूप से बंद करने के दिए आदेश

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उप निदेशक ने बताया कि ब्लॉक मनोहर थाना से 9 ई मित्र बिहारी लाल राधेश कियोस्क आई डी 12979791 यादव मोहल्ला मनोहरथाना, सुनील साहू कियोस्क आई डी. 129279414 सरेड़ी, ललित मीणा कियोस्क आई डी 129310058 पिपलिया चौराहा, राजू तंवर कियोस्क आई डी 129232148 सेमलीहाट, रामबाबू तंवर पुत्र चैन सिंह कियोस्क आई डी. 129167780 खाता खेड़ी, शिवनारायण तंवर कियोस्क आई डी 129180072 चांदपुरा भीलान, आशिक अली कियोस्क आई डी 12977823 मनोहर थाना, रामबाबू तंवर पुत्र देवचंद कियोस्क आई डी 129258690 खानपुरिया, बनवारी तंवर कियोस्क आई डी 12975633 ग्राम सोहनपुरा, ब्लॉक अकलेरा में 2 ई-मित्र परमानन्द मीणा कियोस्क आई डी 129262387 तहसील रोड अकलेरा एवं महावीर पारेता कियोस्क आई डी 129180882 रामनगर मोहल्ला, अकलेरा तथा ब्लॉक झालरापाटन के 3 ई-मित्र कुलदीप कारपेंटर कियोस्क आई डी 129275364 इकतासा, चंद्रप्रकाश सुमन कियोस्क आई डी 129122418 इकतासा, बंटी मीणा कियोस्क आई डी 129246960 तेलियाखेड़ी पोस्ट इकतासा को ब्लैकलिस्टेड किया गया है।