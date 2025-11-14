Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

साइबर क्राइम करने वाले राजस्थान के इन 14 ई-मित्र केन्द्रों को किया ब्लैकलिस्ट, स्थायी रूप से बंद करने के दिए आदेश

Jhalawar Cyber Crime: झालावाड़ जिले के 14 ई-मित्र केन्द्रों को वित्तीय अनियमितताओं के चलते स्थायी रूप से बंद और ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। पुलिस ने साइबर अपराध गिरोह का खुलासा किया और 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Akshita Deora

Nov 14, 2025

Cyber ​​Crime

साइबर क्राइम (फोटो पत्रिका नेटवर्क)

14 E-Mitra Centers Blacklisted: झालावाड़ जिले में गत दिनों पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में साइबर अपराध की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया। जिसके तहत पहली बार सरकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। इस खुलासे में विभिन्न जिलों के 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों में से झालावाड़ जिले से 14 आरोपी (ई-मित्र केन्द्र संचालक) सामने आए।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उप निदेशक अंकुर शर्मा ने बताया कि इन 14 ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से आमजन के साथ कोई वित्तीय अनियमितता न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संज्ञान लेते हुए उक्त ई-मित्र केन्द्रों को स्थायी रूप से बंद करने के साथ-साथ विभागीय स्तर से ब्लैकलिस्ट भी करवा दिया गया है जिससे ये ई-मित्र संचालक अथवा इनके परिवार के सदस्य ई-मित्र केन्द्र संचालित नहीं कर पाएंगे।

उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी ई-मित्र संचालकों से नागरिकों को गुणवत्तापूर्वक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर ही सेवाएं प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया है। किसी भी ई-मित्र के द्वारा गलत कार्य करने एवं निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

इनको किया ब्लैकलिस्टेड

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उप निदेशक ने बताया कि ब्लॉक मनोहर थाना से 9 ई मित्र बिहारी लाल राधेश कियोस्क आई डी 12979791 यादव मोहल्ला मनोहरथाना, सुनील साहू कियोस्क आई डी. 129279414 सरेड़ी, ललित मीणा कियोस्क आई डी 129310058 पिपलिया चौराहा, राजू तंवर कियोस्क आई डी 129232148 सेमलीहाट, रामबाबू तंवर पुत्र चैन सिंह कियोस्क आई डी. 129167780 खाता खेड़ी, शिवनारायण तंवर कियोस्क आई डी 129180072 चांदपुरा भीलान, आशिक अली कियोस्क आई डी 12977823 मनोहर थाना, रामबाबू तंवर पुत्र देवचंद कियोस्क आई डी 129258690 खानपुरिया, बनवारी तंवर कियोस्क आई डी 12975633 ग्राम सोहनपुरा, ब्लॉक अकलेरा में 2 ई-मित्र परमानन्द मीणा कियोस्क आई डी 129262387 तहसील रोड अकलेरा एवं महावीर पारेता कियोस्क आई डी 129180882 रामनगर मोहल्ला, अकलेरा तथा ब्लॉक झालरापाटन के 3 ई-मित्र कुलदीप कारपेंटर कियोस्क आई डी 129275364 इकतासा, चंद्रप्रकाश सुमन कियोस्क आई डी 129122418 इकतासा, बंटी मीणा कियोस्क आई डी 129246960 तेलियाखेड़ी पोस्ट इकतासा को ब्लैकलिस्टेड किया गया है।

