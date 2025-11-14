जयपुर में पार्सल से 20 लाख के जेवर लेकर भागा डिलीवरी बॉय, दिल्ली भेजना था स्टोन और गोल्ड

रिपोर्ट के मुताबिक, 11 मई को सुभाष ने मैसर्स मोहनलाल अशोक कुमार सर्राफ के यहां से करीब 26 लाख रुपए मूल्य के दो पार्सल स्टोन और गोल्ड दिल्ली भेजने थे। सुभाष ने लगभग 20 लाख रुपए के जेवर वाले पार्सल की जिम्मेदारी देवराज को सौंपी थी। लेकिन देवराज पार्सल लेकर फरार हो गया और अपना मोबाइल भी बंद कर लिया।