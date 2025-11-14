जयपुर में पार्सल से 20 लाख के जेवर लेकर भागा डिलीवरी बॉय, दिल्ली भेजना था स्टोन और गोल्ड

Delivery boy arrested (Photo-AI)
Jaipur Crime: माणक चौक थाना पुलिस ने 20 लाख रुपए के कीमती जेवर लेकर फरार हुए डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले करीब छह महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था।
डीसीपी (नॉर्थ) करन शर्मा के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी देवराज सैनी झुंझुनूं जिले के खेतड़ी क्षेत्र स्थित नानुवाली बावड़ी का निवासी है। वारदात के बाद से उस पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित था।
खेतड़ी निवासी परिवादी सुभाष चंद सैनी ने 11 मई 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुभाष का पार्सल डिलीवरी का व्यवसाय है और आरोपी देवराज उसके यहां बतौर डिलीवरी बॉय काम करता था।
रिपोर्ट के मुताबिक, 11 मई को सुभाष ने मैसर्स मोहनलाल अशोक कुमार सर्राफ के यहां से करीब 26 लाख रुपए मूल्य के दो पार्सल स्टोन और गोल्ड दिल्ली भेजने थे। सुभाष ने लगभग 20 लाख रुपए के जेवर वाले पार्सल की जिम्मेदारी देवराज को सौंपी थी। लेकिन देवराज पार्सल लेकर फरार हो गया और अपना मोबाइल भी बंद कर लिया।
पुलिस टीम ने लोकेशन ट्रैकिंग, टेक्निकल एनालिसिस और मुखबिरों की सूचना के आधार पर उसकी तलाश शुरू की। जांच में सामने आया कि देवराज लगातार लोकेशन बदलता रहा और हरियाणा के मिर्जापुर पटोदी स्थित अपने रिश्तेदारों के यहां छिपकर रह रहा था।
पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी से जेवरात की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है।
