राजस्थान की बड़ी उपलब्धि: जनधन, बीमा और पेंशन योजनाओं में देश में दूसरा स्थान, 1.28 करोड़ लोगों को मिला लाभ

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इस देशव्यापी संतृप्ति अभियान के तहत राज्य स्तर पर 3 जुलाई, 21 अगस्त एवं 8 अक्टूबर को सम्भागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टर्स एवं संबंधित विभागों के सचिवों के साथ विस्तृत समीक्षा की। राज्य सरकार के समन्वित एवं सतत प्रयासों से राजस्थान ने वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा प्रमुख बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को लगभग सार्वभौमिक स्तर तक विस्तारित किया है। बैंक खातों की इस व्यापक पहुंच से न केवल वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाया गया है। बल्कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों के सुरक्षित, पारदर्शी एवं प्रत्यक्ष लाभ वितरण को सुदृढ़ किया गया है।