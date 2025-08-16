दुविधा: राजकीय विद्यालयों के पास न बजट और न परिसर कहां लगाएंगे 22 लाख पौधे

प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हरियालो राजस्थान एवं 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत प्रदेश सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभागीय अधिकारियों ने मई माह में ही झालावाड़ को 10 लाख पौधरोपण के लक्ष्य बिना सोचे-विचारे थोप थे। बिना संसाधनों एवं बजट के अभाव में ये लक्ष्य पूरे ही नहीं हो पाए हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शासन सचिव की अध्यक्षता में हुई वीसी के बाद लक्ष्य बढ़ाकर सीधे 22लाख कर दिए हैं। जबकि, गत सत्र में सरकार के निर्देशों पर विद्यालयों ने अपने की जेब की राशि खर्च कर जैसे-तैसे लक्ष्य प्राप्त किए थे। इस बार फिर मिले लक्ष्यों ने शिक्षकों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं।