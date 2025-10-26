Jhalawar News : शराब पार्टी के दौरान कहासुनी, बुजुर्ग की हत्या कर दी

मृतक के भतीजे कपिल राठौर ने बताया कि बिलासरा गांव में घर के बाहर चबूतरे पर उसके ताऊ रमेशचंद (65) पुत्र दानमल राठौर और सूरजमल रेगर साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। गुस्से में सूरजमल ने रमेशचंद पर लकड़ी से वार कर दिया और मौके से फरार हो गया।