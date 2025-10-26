Patrika LogoSwitch to English

Jhalawar News : शराब पार्टी के दौरान कहासुनी, बुजुर्ग की हत्या कर दी

खानपुर थाना क्षेत्र के बिलासरा गांव में शनिवार रात करीब आठ बजे शराब पार्टी के दौरान कहासुनी में एक बुजुर्ग ने लाठी से दूसरे बुजुर्ग की हत्या कर दी।

झालावाड़

image

kamlesh sharma

Oct 26, 2025

फोटो पत्रिक

झालावाड़। खानपुर थाना क्षेत्र के बिलासरा गांव में शनिवार रात करीब आठ बजे शराब पार्टी के दौरान कहासुनी में एक बुजुर्ग ने लाठी से दूसरे बुजुर्ग की हत्या कर दी।

मृतक के भतीजे कपिल राठौर ने बताया कि बिलासरा गांव में घर के बाहर चबूतरे पर उसके ताऊ रमेशचंद (65) पुत्र दानमल राठौर और सूरजमल रेगर साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। गुस्से में सूरजमल ने रमेशचंद पर लकड़ी से वार कर दिया और मौके से फरार हो गया।

परिजन घायल रमेशचंद को खानपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर थानाधिकारी सीआई रविंद्र सिंह पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

26 Oct 2025 03:00 pm

