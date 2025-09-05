झालावाड़ में पेट्रोल पम्प कर्मी पर फायरिंग, भागते समय एक हिस्ट्रीशीटर की दोनों टांगे टूटी, 2 गिरफ्तार

पुलिस ने विक्की और अंकित दोनों को डिटेन कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस विक्की को पिस्टल बरामद करने के लिए उसके बताए स्थान पर ले जा रही थी। इस दौरान भागने की कोशिश में वह गड्ढे में गिर गया। इससे उसके दोनों पैर फ्रेक्चर हो गए। उसे पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में उसे उपचार के लिए एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी ने बताया कि विक्की और अंकित दोनों कोतवाली थाने के हिस्ट्रीशीटर है। पुलिस ने मौके से एक जिंदा और एक खाली कारतूस बरामद किया।