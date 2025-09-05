Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

झालावाड़ में पेट्रोल पम्प कर्मी पर फायरिंग, भागते समय एक हिस्ट्रीशीटर की दोनों टांगे टूटी, 2 गिरफ्तार

पुलिस ने दोनों हिस्ट्रीशीटरों को गिरफ्तार कर लिया। पिस्टल की बरामदगी करते समय फरार होने की कोशिश में एक हिस्ट्रीशीटर की दोनों टांगे टूट गई।

झालावाड़

Lokendra Sainger

Sep 05, 2025

Photo- Patrika Network

झालावाड़ में मामा-भांजा चौराहे पर स्थित एक पेट्रोल पम्प पर गुरुवार देर रात पेट्रोल भरवाने के विवाद में दो हिस्ट्रीशीटरों ने एक सेल्समैन पर फायरिंग कर दी। संयोग से सेल्समैन बच गया। पुलिस ने दोनों हिस्ट्रीशीटरों को गिरफ्तार कर लिया। पिस्टल की बरामदगी करते समय फरार होने की कोशिश में एक हिस्ट्रीशीटर की दोनों टांगे टूट गई। उसे एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

एसपी अमित कुमार ने बताया कि गुरुवार देर रात हिस्ट्रीशीटर विक्की यादव उर्फ भाया अपनी पत्नी, साथी अकिंत काला और एक अन्य के साथ मोटरसाइकिल पर पेट्रोल भरवाने पम्प पर पहुंचा था। यहां सेल्समैन मुकेश कुमार से पेट्रोल भरने को लेकर कहासुनी हो गई। काफी देर तक कहासुनी के बाद विक्की ने सेल्समैन के साथ मारपीट शुरू कर दी और पिस्टल निकालकर मुकेश पर फायर कर दिया। संयोग से नीचे झुक जाने से मुकेश बच गया। वह केबिन में भागकर छिप गया।

भागते समय एक हिस्ट्रीशीटर की दोनों टांगे टूटी

पुलिस ने विक्की और अंकित दोनों को डिटेन कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस विक्की को पिस्टल बरामद करने के लिए उसके बताए स्थान पर ले जा रही थी। इस दौरान भागने की कोशिश में वह गड्ढे में गिर गया। इससे उसके दोनों पैर फ्रेक्चर हो गए। उसे पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में उसे उपचार के लिए एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी ने बताया कि विक्की और अंकित दोनों कोतवाली थाने के हिस्ट्रीशीटर है। पुलिस ने मौके से एक जिंदा और एक खाली कारतूस बरामद किया।

05 Sept 2025 07:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / झालावाड़ में पेट्रोल पम्प कर्मी पर फायरिंग, भागते समय एक हिस्ट्रीशीटर की दोनों टांगे टूटी, 2 गिरफ्तार

