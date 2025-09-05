Rain Alert: राजस्थान में 6 और 7 सितंबर को इन जिलों में ‘RED’ अलर्ट, नए सिस्टम के तीव्र होने से जमकर बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Report: राजस्थान में मानसून का प्रकोप लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज तीव्र होकर वेल मार्क लो (WML) में तब्दील हो गया है। वर्तमान में उत्तर-पश्चिम मध्यप्रदेश व आस-पास के पूर्वी राजस्थान के ऊपर अवस्थित है। इसके असर से आगामी 48 घंटो में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने व और तीव्र होकर 7 सितंबर की सुबह तक दक्षिणी राज और उससे सटे उत्तरी गुजरात पर एक अवदाब (Depression) क्षेत्र के रूप में केंद्रित होने की प्रबल संभावना है।