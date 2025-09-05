Rain Alert: राजस्थान में 6 और 7 सितंबर को इन जिलों में ‘RED’ अलर्ट, नए सिस्टम के तीव्र होने से जमकर बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Report: राजस्थान में मानसून का प्रकोप लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज तीव्र होकर वेल मार्क लो (WML) में तब्दील हो गया है। वर्तमान में उत्तर-पश्चिम मध्यप्रदेश व आस-पास के पूर्वी राजस्थान के ऊपर अवस्थित है। इसके असर से आगामी 48 घंटो में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने व और तीव्र होकर 7 सितंबर की सुबह तक दक्षिणी राज और उससे सटे उत्तरी गुजरात पर एक अवदाब (Depression) क्षेत्र के रूप में केंद्रित होने की प्रबल संभावना है।
ऐसे में मौसम विभाग ने उदयपुर, कोटा, अजमेर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 3-4 दिन भारी, अतिभारी बारिश होने की प्रबल संभावना जताई है। इस दौरान उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश भी होने की संभावना है। वहीं, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी आगामी 3-4 दिन मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।
मौसम केंद्र जयपुर ने 6 सितंबर को प्रदेश के 5 ज़िलों को ‘रेड अलर्ट’ श्रेणी में रखा है। इन ज़िलों में उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलूंबर शामिल हैं। आने वाले 24 घंटों में इन जिलों में भारी से लेकर अत्यंत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। अजमेर, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, डीडवाना-कुचामन, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और फलौदी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।
7 सिंतबर को बाड़मेर और जालौर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आने वाले 48 घंटों में भारी से लेकर अत्यंत भारी बारिश की प्रबल संभावना जाहिर की है। बालोतरा, उदयपुर, सिरोही सलूंबर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में अतिभारी बारिश का अलर्ट है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली और फलौदी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।
वहीं, मौसम केंद्र जयपुर ने 8 सितंबर को सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और जोधपुर जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।
पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई व कुछ स्थानों पर भारी वर्षा से अतिभारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा सल्लोपाट (जिला बांसवाड़ा) में 123.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया ।