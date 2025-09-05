Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rain Alert: राजस्थान में 6 और 7 सितंबर को इन जिलों में ‘RED’ अलर्ट, नए सिस्टम के तीव्र होने से जमकर बरसेंगे बादल

राजस्थान में IMD ने इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। जिसके असर से अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Sep 05, 2025

Rajasthan Weather Report
Photo- Patrika Network

Rajasthan Weather Report: राजस्थान में मानसून का प्रकोप लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज तीव्र होकर वेल मार्क लो (WML) में तब्दील हो गया है। वर्तमान में उत्तर-पश्चिम मध्यप्रदेश व आस-पास के पूर्वी राजस्थान के ऊपर अवस्थित है। इसके असर से आगामी 48 घंटो में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने व और तीव्र होकर 7 सितंबर की सुबह तक दक्षिणी राज और उससे सटे उत्तरी गुजरात पर एक अवदाब (Depression) क्षेत्र के रूप में केंद्रित होने की प्रबल संभावना है।

ऐसे में मौसम विभाग ने उदयपुर, कोटा, अजमेर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 3-4 दिन भारी, अतिभारी बारिश होने की प्रबल संभावना जताई है। इस दौरान उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश भी होने की संभावना है। वहीं, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी आगामी 3-4 दिन मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

सावधान! राजस्थान में होगी ‘ताबड़तोड़’ बारिश! कल इन जिलों में रेड अलर्ट जारी
जयपुर
rain alert in rajasthan

6 सितंबर को 5 जिलों में रेड अलर्ट

मौसम केंद्र जयपुर ने 6 सितंबर को प्रदेश के 5 ज़िलों को ‘रेड अलर्ट’ श्रेणी में रखा है। इन ज़िलों में उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलूंबर शामिल हैं। आने वाले 24 घंटों में इन जिलों में भारी से लेकर अत्यंत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। अजमेर, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, डीडवाना-कुचामन, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और फलौदी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।

7 सितंबर को 2 जिलों में रेड अलर्ट

7 सिंतबर को बाड़मेर और जालौर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आने वाले 48 घंटों में भारी से लेकर अत्यंत भारी बारिश की प्रबल संभावना जाहिर की है। बालोतरा, उदयपुर, सिरोही सलूंबर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में अतिभारी बारिश का अलर्ट है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली और फलौदी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।

8 सितंबर को इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

वहीं, मौसम केंद्र जयपुर ने 8 सितंबर को सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और जोधपुर जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।

बांसवाड़ा में हुई सर्वाधिक बारिश

पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई व कुछ स्थानों पर भारी वर्षा से अतिभारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा सल्लोपाट (जिला बांसवाड़ा) में 123.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया ।

ये भी पढ़ें

तस्वीरों में: पानी-पानी हुआ जयपुर…ऐसा नजारा शायद ही देखा हो कहीं, कॉलोनियां बनीं दरिया, घरों में कैद इंसान
जयपुर
Rain in Jaipur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 05:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert: राजस्थान में 6 और 7 सितंबर को इन जिलों में ‘RED’ अलर्ट, नए सिस्टम के तीव्र होने से जमकर बरसेंगे बादल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट