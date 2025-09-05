तस्वीरों में: पानी-पानी हुआ जयपुर…ऐसा नजारा शायद ही देखा हो कहीं, कॉलोनियां बनीं दरिया, घरों में कैद इंसान



-मुख्य हाईवे और सड़वा मोड़ पर गड्ढे पानी में छिपे हुए हैं।

-कई घरों के बेसमेंट में पानी भर गया।

-मिट्टी के कट्टे और राहत सामग्री समय पर नहीं पहुंच रही।

-लोग कहते हैं, रात में पानी की आवाज आती है जैसे नदी किनारे रह रहे हों।

-कुछ परिवार सुरक्षित जगह की तलाश में रिश्तेदारों के यहां शिफ्ट हो गए हैं। बढ़ान का बाग में मकानों के क्षतिग्रस्त होने का अंदेशा है।