किशनगढ़

बीसलपुर बांध में पानी की आवक तेज, 6 गेट खोलकर निकासी, जानिए प्रति सेकंड कितना पानी निकाला जा रहा

Bisalpur Dam News: लगातार बढ़ रही पानी की आवक के चलते बीसलपुर बांध के 6 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। जानिए प्रति सेकंड कितना पानी निकाला जा रहा है-

किशनगढ़

Santosh Trivedi

Sep 05, 2025

bisalpur dam
Photo- Patrika

Bisalpur Dam News: लगातार बढ़ रही पानी की आवक के चलते बीसलपुर बांध के 6 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। गुरुवार को मात्र डेढ़ घंटे के भीतर दो बार गेट खोलकर पानी की निकासी बढ़ानी पड़ी। बांध के 6 गेट एक-एक मीटर खोलकर प्रति सेकंड 36,060 क्यूसेक पानी बनास नदी में छोड़ा जा रहा था।

लेकिन महज डेढ़ घंटे बाद ही पानी की आवक और तेज हो गई। ऐसे में दो गेटों को दो-दो मीटर तथा शेष चार गेटों को एक-एक मीटर खोलकर कुल 48,080 क्यूसेक पानी की निकासी करनी पड़ी। बांध सूत्रों के अनुसार यह पानी निकासी बांध की फुल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर को बनाए रखते हुए की जा रही है।

राजस्थान में अचानक 28 साल बाद जीवित हो उठी नदी… बांध पर चादर चलने से बढ़ा बहाव, लोगों ने जमकर मनाई खुशी
करौली
jagar river news

24 जुलाई को बीसलपुर बांध का एक गेट खोला गया था

गुरुवार सुबह से ही जलग्रहण क्षेत्र में बादल छाए रहे और कई स्थानों पर मध्यम गति की बारिश हुई। इससे मौसम सुहाना बना हुआ है। 24 जुलाई को बांध पूरा भरने के बाद सबसे पहले एक गेट खोला गया था। तीसरे दिन ही पानी की आवक बढ़ने से छह गेट खोल दिए गए। इसके बाद आवक कम होने पर पांच गेट बंद कर दिए गए।

डेढ़-डेढ़ घंटे के अंतराल पर 2 बार निकासी बढ़ानी पड़ी

लगभग दस दिन पहले भारी बारिश के चलते पुनः छह गेटों से पानी की निकासी की गई थी। इसके बाद कुछ दिन दो गेटों से ही पानी छोड़ा जा रहा था। सोमवार मध्यरात से फिर पानी की आवक बढ़ने लगी, जिसके चलते छह गेट एक-एक मीटर खोले गए। बुधवार को आवक कुछ घटने पर गेटों को आंशिक रूप से बंद किया गया। लेकिन गुरुवार से पुनः तेज आवक से डेढ़-डेढ़ घंटे के अंतराल पर दो बार निकासी बढ़ानी पड़ी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: लगातार दूसरे साल छलका यह बांध, डीजे की धुन पर जमकर थिरके ग्रामीण
दौसा
Rehadiya Dam

Updated on:

05 Sept 2025 11:57 am

Published on:

05 Sept 2025 11:54 am

Hindi News / Rajasthan / Kishangarh / बीसलपुर बांध में पानी की आवक तेज, 6 गेट खोलकर निकासी, जानिए प्रति सेकंड कितना पानी निकाला जा रहा

