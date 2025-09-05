बीसलपुर बांध में पानी की आवक तेज, 6 गेट खोलकर निकासी, जानिए प्रति सेकंड कितना पानी निकाला जा रहा

लगभग दस दिन पहले भारी बारिश के चलते पुनः छह गेटों से पानी की निकासी की गई थी। इसके बाद कुछ दिन दो गेटों से ही पानी छोड़ा जा रहा था। सोमवार मध्यरात से फिर पानी की आवक बढ़ने लगी, जिसके चलते छह गेट एक-एक मीटर खोले गए। बुधवार को आवक कुछ घटने पर गेटों को आंशिक रूप से बंद किया गया। लेकिन गुरुवार से पुनः तेज आवक से डेढ़-डेढ़ घंटे के अंतराल पर दो बार निकासी बढ़ानी पड़ी।