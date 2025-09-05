Rajasthan: लगातार दूसरे साल छलका यह बांध, डीजे की धुन पर जमकर थिरके ग्रामीण

इधर, गुढ़ाकटला कस्बे के पास सांवा नदी की पुलिया पर काफी संख्या में लोग बहते हुए पानी को देखने के लिए आ रहे है। इस पुलिया पर काफी समय से सुरक्षा के लिए बनाए हुए काफी संख्या में पिलर क्षतिग्रस्त होकर टूट गए है। जबकि लोग समीप खड़े होकर ही नदी को निहारते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पुलिया की सुरक्षा रेलिंग की मरम्मत की जरुरत है।