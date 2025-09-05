Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Rajasthan: लगातार दूसरे साल छलका यह बांध, डीजे की धुन पर जमकर थिरके ग्रामीण

Rehadiya Dam: बांदीकुई क्षेत्र का सबसे बड़ा रेहड़िया बांध शुक्रवार सुबह छलक गया। लगातार दूसरे साल बांध के ओवरफ्लो होने के बाद किसानों के चेहरे खिल गए।

दौसा

Anil Prajapat

Sep 05, 2025

Rehadiya Dam
रेहड़िया बांध के छलकने पर जश्न मनाते ग्रामीण। फोटो: पत्रिका

दौसा। बांदीकुई शहर समेत आसपास के क्षेत्र में मानसून सीजन में इन्द्रदेव मेहरबान हैं। इसी बीच अच्छी खबर सामने आई है। बांदीकुई क्षेत्र का सबसे बड़ा रेहड़िया बांध शुक्रवार सुबह छलक गया। बांध की कुल भराव क्षमता 15 फीट है, ऐसे में बांध लबालब होने के साथ ही चादर चलना शुरू हुई।

लगातार दूसरे साल बांध के ओवरफ्लो होने के बाद किसानों के चेहरे खिल गए। बांध पर चादर चलने की सूचना मिलते ही बांध की पाल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ग्रामीणों ने डीजे की धुन पर डांस करते हुए जश्न मनाया। वहीं, एक-दूसरे को मिठाई खिलाई।

बारिश के बाद भी बांध की पाल पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। बांदीकुई नगर पालिका चेयरमैन इंद्रा बैरवा, पार्षद रामेश्वर गुर्जर सहित नगर कमेटी के सदस्य सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।

रेहड़िया बांध का जलस्तर गुरुवार सुबह 14 फुट 9 इंच दर्ज किया गया था। लेकिन, क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते बांध में पानी की आवक जारी रही। ऐसे में आज सुबह बांध लबालब होकर छलक गया। क्षेत्र में आज भी बारिश का दौर जारी है। बांध की कुल भराव क्षमता 15 फीट है।

पिछले साल भी छलका था बांध

इससे पहले गत वर्ष भी बांध पूरा भर गया था। इसके बाद बांध की नहर नहीं खोलने का निर्णय लिया गया था। ऐसे में आसपास के क्षेत्र में कुओं आदि का जलस्तर भी बढ़ा। इस मानसून सीजन में पानी की आवक होने से बांध लबालब हो गया है। बताया जा रहा है कि सरसा माताजी व एक अन्य बांध के ओवरफ्लो होने से वहां से पानी आ रहा है।

सांवा नदी की पुलिया पर नहीं है सुरक्षा रेलिंग

इधर, गुढ़ाकटला कस्बे के पास सांवा नदी की पुलिया पर काफी संख्या में लोग बहते हुए पानी को देखने के लिए आ रहे है। इस पुलिया पर काफी समय से सुरक्षा के लिए बनाए हुए काफी संख्या में पिलर क्षतिग्रस्त होकर टूट गए है। जबकि लोग समीप खड़े होकर ही नदी को निहारते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पुलिया की सुरक्षा रेलिंग की मरम्मत की जरुरत है।

Published on:

05 Sept 2025 10:36 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan: लगातार दूसरे साल छलका यह बांध, डीजे की धुन पर जमकर थिरके ग्रामीण

