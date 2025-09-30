पहले ट्रैक्टर फाइनेंस, फिर चोरी की रिपोर्ट, उसके बाद लाखों की बीमा राशि उठा ली

जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि झालावाड़ शहर के कोतवाली थाने के आसूचना अधिकारी को पता चला था कि कुछ अपराधियों का गिरोह गरीब किसानों को बहला फुसलाकर उनकी जमीन पर ट्रैक्टर और अन्य बड़े वाहन फाइनेंस करवाकर ले रहा है। कुछ दिनों बाद ही इन वाहनों को खुर्दबुर्द कर चोरी के झूठे मुकदमें दर्ज करवाता है और लाखों रुपए का बीमा क्लेम उठा लेता है। यह कार्य सारोला थाने का हिस्ट्रीशीटर हेमराज अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यह काम कर रहा है। यह गिरोह झालावाड़, बारां, कोटा और यूपी के कई जिलों में अब तक इस तरह की कई वारदातें कर चुका है। आसूचना अधिकारी की सूचना पर कोतवाली थाने में मामला दर्जकर जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि इस गिरोह में राजस्थान और यूपी के विभिन्न जिलों के दो दर्जन से ज्यादा सदस्य है। वे पिछले कई सालों से वारदात कर रहे हैं।