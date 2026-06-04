Jhalawar: फसल कटवाने के लिए नहीं भेजे नरेगा मजदूर तो राजीव सेवा केंद्र में लगा दी आग, सरकारी रिकॉर्ड जलकर खाक

इस संबंध में संबंधित कर्मचारियों द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थाना अधिकारी बुद्धराम चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जीतमल भील ने सुबह करीब साढ़े छह बजे ग्राम रोजगार सहायक बबलू गुर्जर को फोन कर नरेगा के पांच-छह मजदूर खेत में हरी मूंग की फसल कटवाने के लिए मांगे थे। लेकिन जब उसे बताया गया कि मजदूर उपलब्ध नहीं कराए जा सकते तो वह नाराज हो गया। इसी नाराजगी में उसने सुबह करीब आठ बजे यह वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है।