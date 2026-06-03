3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

भवनों में चल रहा कामकाज, बारिश में टपकती छतों से जान को खतरा

शहर के राजकीय हीरा कुंबर बा जनाना चिकित्सालय, कोष कार्यालय और पटवार घर समेत कई सरकारी भवनों में बारिश के दौरान पानी टपकने की शिकायतें सामने आती रही हैं

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Hari Singh Gujar

Jun 03, 2026

मिनी सचिवालय के ए ब्लॉक और न्यायालय भवन में कई स्थानों पर दरारें पड़ चुकी हैं। फ र्श बैठने लगा है। बरसात के समय छतों से पानी का रिसाव होने लगता है

झालावाड़। जिले में कई सरकारी भवनों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि बारिश के मौसम में उनमें काम करना जोखिम भरा हो गया है। छतों से पानी टपकने, दीवारों में दरारें आने और फ र्श धंसने जैसी समस्याओं के बीच कर्मचारी डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि कई भवनों में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर और अन्य उपकरण भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं।

झलावाड़ शहर के राजकीय हीरा कुंबर बा जनाना चिकित्सालय, कोष कार्यालय और पटवार घर समेत कई सरकारी भवनों में बारिश के दौरान पानी टपकने की शिकायतें सामने आती रही हैं। कर्मचारियों को कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए पॉलिथीन से ढककर रखना पड़ता है। इससे कार्य प्रभावित होने के साथ आमजन को भी परेशानी उठानी पड़ती है।

यह सबसे खराब हालत

सबसे गंभीर स्थिति खानपुर के मिनी सचिवालय भवन की है। करीब 18 वर्ष पूर्व निर्मित इस भवन में वर्तमान में उपखंड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, नायब तहसीलदार कार्यालय, चुनाव शाखा तथा एमजेएम न्यायालय सहित कई महत्वपूर्ण कार्यालय संचालित हो रहे हैं। यहां प्रतिदिन 70 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं जबकि सैकड़ों लोग अपने काम से आते.जाते हैं।

मिनी सचिवालय के ए ब्लॉक और न्यायालय भवन में कई स्थानों पर दरारें पड़ चुकी हैं। फ र्श बैठने लगा है। बरसात के समय छतों से पानी का रिसाव होने लगता है। पिछले वर्ष भी बारिश के दौरान कार्यालयों में पानी भरने और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ी थीं। भवन की खराब स्थिति को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय का नया भवन डूंडी बाईपास क्षेत्र में बनाया जा रहा है, लेकिन तब तक कर्मचारी और आमजन इसी भवन पर निर्भर हैं।

कर्मचारियों का कहना है कि जर्जर भवनों में हर दिन काम करना जोखिम भरा है। समय रहते मरम्मत और रखरखाव नहीं हुआ तो बारिश के मौसम में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बरसात के दौरान भवन की छतों से पानी टपकने की समस्या गंभीर रूप ले लेती है, जिससे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों के खराब होने का खतरा बना रहता है। गत वर्ष हुई बारिश के दौरान भी भवन में पानी रिसाव होने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। कई कार्यालयों में रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी। परेशानी को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय का भवन अब नगर के डूंडी बाईपास पर बनाया जा रहा है। लेकिन अभी तो परेशानी बनी हुई है।

‘मिनी सचिवालय भवन को जर्जर घोषित नहीं किया गया है। ग्राउंड फ्लोर की मिट्टी काली होने के कारण फ र्श बैठ गया है और दीवारों में दरारें आई हैं। मरम्मत के प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। छत और दीवारों की मरम्मत करवाई जाएगी तथा फ र्श सुधार के लिए अलग से बजट की मांग की गई है।

रजत कुमार विजयवर्गीय, उपखंड अधिकारी खानपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Jun 2026 11:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / भवनों में चल रहा कामकाज, बारिश में टपकती छतों से जान को खतरा

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सूंघने की ताकत से अपराधियों तक पहुंचती पुलिस, लेकिन झालावाड़ में नहीं है अपना डॉग स्क्वायडहत्या

त्या, चोरी, डकैती और मादक पदार्थ तस्करी जैसे मामलों में पुलिस को हर बार कोटा से श्वान दल बुलाना पड़ता है, तब तक घटनास्थल के कई अहम सुराग मिट चुके होते हैं
झालावाड़

सहकारी बैंक के भ्रष्टाचार के दो बड़े मामलों में जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई के आदेश

कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित कर 10 ट्रैक्टर खरीद में भ्रष्टाचार का मामला
झालावाड़

Jhalawar: 2 माह के बेटे की मौत के बाद नाना पर हत्या का आरोप, दामाद बोला- वापस भेजने के लिए मांग रहे थे 2 बीघा जमीन

Jhalawar News
झालावाड़

Rajasthan Road Accident: पंचर ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुस गई बाइक, घर लौट रहे 2 युवकों की मौत, शव देखकर रो पड़े परिजन

Jhalawar Accident
झालावाड़

Rajasthan Crime: 6 ढाबों पर पुलिस की रेड, 1090 लीटर अवैध डीजल जब्त, देखें स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो

Jhalawar police raid
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.