भवनों में चल रहा कामकाज, बारिश में टपकती छतों से जान को खतरा

कर्मचारियों का कहना है कि जर्जर भवनों में हर दिन काम करना जोखिम भरा है। समय रहते मरम्मत और रखरखाव नहीं हुआ तो बारिश के मौसम में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बरसात के दौरान भवन की छतों से पानी टपकने की समस्या गंभीर रूप ले लेती है, जिससे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों के खराब होने का खतरा बना रहता है। गत वर्ष हुई बारिश के दौरान भी भवन में पानी रिसाव होने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। कई कार्यालयों में रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी। परेशानी को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय का भवन अब नगर के डूंडी बाईपास पर बनाया जा रहा है। लेकिन अभी तो परेशानी बनी हुई है।