Jhalawar: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का छापा, थाली में सुखाकर रखी 3 किलो 641 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त

सीबीएन अधिकारियों के अनुसार मौके पर एक कमरे में थाली में सुखाने के लिए रखी गई एमडी ड्रग्स भी मिली है। इससे प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि आरोपी न केवल तस्करी बल्कि एमडी ड्रग्स बनाने के लिए फैक्ट्री भी संचालित करता है। बरामद मादक पदार्थों को जब्त कर लिया गया है। संदिग्ध पाउडर के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। सीबीएन अब इस मामले से जुड़े अन्य संभावित आरोपियों तथा पूरे नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आ सकते हैं। फरार आरोपी की तलाश के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।