झालावाड़ में नशा तस्करी का भंडाफोड़: तस्कर के साथ भी हुई ठगी; डोडाचूरा की जगह कट्टों में भरा गेहूं का भूसा

Rajasthan News: संगठित अपराधों और अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत झालावाड़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। थाना कोतवाली और डीएसटी ने एक कंटेनर से भारी मात्रा में 377 किलो 455 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद कर एक अन्तर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए डोडाचूरा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत ₹56.70 लाख बताई जा रही है।
जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गुरुवार 16 अक्टूबर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा और पुलिस उपाधीक्षक हर्षराज सिंह खरेडा के निर्देशन में थानाधिकारी मुकेश कुमार मीणा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस और डीएसटी की टीम देवरीघटा तिराहे के पास NH-52 पर नाकाबंदी कर रही थी। नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कंटेनर को रोककर तलाशी ली गई।
तलाशी में कंटेनर से कुल 66 काले रंग के प्लास्टिक के कट्टे बरामद हुए, जिनमें से 17 कट्टों में 377.455 किलोग्राम डोडाचूरा भरा हुआ था। डोडाचूरा के परिवहन में इस्तेमाल किए गए कंटेनर को भी जब्त कर कंटेनर के ड्राइवर जेठाराम जाट पुत्र भोरा राम (28) निवासी नागौर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
गिरफ्तार आरोपी जेठाराम से हुई प्रारंभिक पूछताछ में एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी ने बताया कि उसने डोडाचूरा खरीदने के लिए कुल 15 क्विंटल मादक पदार्थ का भुगतान किया था। लेकिन मादक पदार्थ उपलब्ध कराने वाले दूसरे तस्कर ने उसके साथ ठगी की। मात्र 377 किलो 455 ग्राम डोडाचूरा रख शेष कट्टों में गेहूँ का भूसा भर दिया गया था। आरोपी जेठाराम को इस धोखाधड़ी की जानकारी पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद ही हुई।
पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वह इतनी बड़ी खेप कहाँ-कहाँ खपाने वाला था और इस तस्करी नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं।
