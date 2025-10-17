झालावाड़ में नशा तस्करी का भंडाफोड़: तस्कर के साथ भी हुई ठगी; डोडाचूरा की जगह कट्टों में भरा गेहूं का भूसा

गिरफ्तार आरोपी जेठाराम से हुई प्रारंभिक पूछताछ में एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी ने बताया कि उसने डोडाचूरा खरीदने के लिए कुल 15 क्विंटल मादक पदार्थ का भुगतान किया था। लेकिन मादक पदार्थ उपलब्ध कराने वाले दूसरे तस्कर ने उसके साथ ठगी की। मात्र 377 किलो 455 ग्राम डोडाचूरा रख शेष कट्टों में गेहूँ का भूसा भर दिया गया था। आरोपी जेठाराम को इस धोखाधड़ी की जानकारी पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद ही हुई।