राजस्थान में मेयर चुनाव का नया फॉर्मूला: जनता सीधे चुनेगी महापौर, 16 साल बाद नियम बदलने की तैयारी?

यूडीएच मंत्री के मुताबिक मेयर और सभापति के चुनाव का फॉर्मूला तय करने के बाद निकाय वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसका गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद ओबीसी आयोग के आंकड़े आने पर निकाय आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार 'एक राज्य, एक चुनाव' की नीति के तहत सभी निकाय चुनावों को एक साथ कराने की योजना बना रही है। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि चुनावी प्रक्रिया भी सुगम होगी।