राजस्थान हाईकोर्ट से NSUI प्रदेशाध्यक्ष को मिली जमानत, RSS कार्यक्रम में किया था हंगामा; 17 दिन बाद जेल से रिहाई

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज कई दिनों बाद राजस्थान NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ को जमानत मिली है। मुझे प्रसन्नता है कि विनोद जाखड़ और उनके साथियों ने इस पूरी लड़ाई में साहस और हौसला दिखाया और डरे नहीं. उनका यह संघर्ष वास्तव में सराहनीय है। मैं आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं।