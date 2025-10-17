अंता उपचुनाव: कौन हैं मोरपाल सुमन? जिन्हें BJP ने बनाया उम्मीदवार, टिकट से पहले हुए थे ठगी का शिकार

मोरपाल सुमन को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है। अंता के सियासी समीकरणों में सैनी समाज का खासा प्रभाव है और मोरपाल सैनी समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। टिकट के लिए प्रभुलाल सैनी भी दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने स्थानीय फीडबैक और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मोरपाल सुमन को चुना। पार्टी का मानना है कि सुमन की छवि और माली समाज का समर्थन अंता में जीत की राह आसान कर सकता है।