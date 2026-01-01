असम में भी बीजेपी ने चला महाराष्ट्र और बिहार वाला दांव! जानें नए साल पर हिमंत सरकार ने क्या दिया तोहफा

बता दें कि महाराष्ट्र और बिहार में महिलाओं को सीधे नकद हस्तांतरण देने वाली योजनाओं ने बीजेपी-नीत गठबंधन की जीत में अहम भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना ने महायुति की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक (बाद में 2100 का वादा) दिए गए, जिससे 2.3 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुईं। कई विश्लेषणों ने इसे 'गेम-चेंजर' बताया, क्योंकि महिलाओं का मतदान बढ़ा और ग्रामीण क्षेत्रों में महायुति को मजबूत समर्थन मिला।