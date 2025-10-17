Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

केंद्रीय मंत्री का एलान: जयपुर बनेगा आधुनिक AI हब-डेटा सेंटर, गूगल के आने के भी दिए संकेत, 5 हजार युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जयपुर में आधुनिक एआई हब और डेटा सेंटर बनाया जाएगा। जमीन चयन को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा से चर्चा होगी। गूगल के भारत में एआई हब बनाने के फैसले का भी जिक्र किया।

2 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 17, 2025

Railway Minister Ashwini Vaishnav
Play video

Railway Minister Ashwini Vaishnav (Patrika Photo)

जयपुर: रेल एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जयपुर में आधुनिक एआई हब और डेटा सेंटर बनाया जाएगा। सीएम से चर्चा कर जमीन तय की जाएगी। उन्होंने पिछले दिनों गूगल के उस निर्णय का भी जिक्र किया, जिसके तहत गूगल ने भारत में एआई हब बनाने की घोषणा की थी। इससे राजस्थान में भी एआई हब के लिए गूगल के आने की चर्चा शुरू हो गई है।


मंत्री वैष्णव गुरुवार को भाजपा जयपुर शहर की ओर से अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित आत्मनिर्भर भारत अभियान के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यु फैक्चरिंग सेंटर खोलने की बात दोहराई। इसमें पांच हजार युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। विधि मंत्री जोगाराम पटेल, सहकारिता मंत्री गौतम दक, सांसद मंजू शर्मा, महापौर कुसुम यादव, शहर अध्यक्ष अमित गोयल भी मंचासीन रहे।


‘जापान के रेल मंत्री हुए वंदे भारत के कायल’


वैष्णव ने बताया कि हाल ही भारत आए जापान के रेल मंत्री को सूरत से मुंबई तक वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कराई। यात्रा में उन्होंने ट्रेन की टच लाइट देखी तो बोले हमारी बुलेट ट्रेन में यह नहीं है। वहीं, टेबल पर रखा पानी का गिलास ट्रेन चलने के बावजूद न हिला, न छलका। यह देखकर जापानी मंत्री हैरान रह गए। वैष्णव ने कहा, वंदे भारत आज पूरी दुनिया को हिला रही है। यही आत्मनिर्भर भारत है।


केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह संकल्प लिया कि हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने। दस साल पहले जहां मोबाइल फोन आयात किए जाते थे, अब भारत ’मेड इन इंडिया’ मोबाइल बना रहा है।


सेमीकंडटर और वंदे भारत ट्रेनें भी भारत की तकनीकी क्षमता का प्रतीक हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सम्मेलन विधायक गोपाल शर्मा के संयोजन में आयोजित हुआ, जिसमें जयपुर सांसद मंजू शर्मा, पैरालंपियन देवेंद्र झांझड़िया सहित भाजपा नेता और व्यापारी शामिल हुए। इस दौरान पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों का सम्मान भी किया गया।


54 गरीब परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ा, केंद्रीय मंत्री ने की बात


भाजपा जयपुर शहर ने पहल करते हुए आत्मनिर्भर भारत, संकल्प अभियान के तहत गरीब जरूरतमंद परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ा है। अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर में कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधवा महिलाओं, गरीब और निराश्रित परिवारों को स्वरोजगार के लिए आवश्यक सामग्री वितरित की।


इसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री सहित कबाड़ी से जुड़े काम के लिए ट्रॉली रिक्सा, वजन तोलने की मशीन, वैल्डिंग मशीन, लोहारी का सामान, सौंदर्य निखार उत्पाद, मूंगफली, गजक के ठेले, किराने का सामान दिए, ताकि वे इससे रोजगार शुरू कर सकें। इनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। केंद्रीय मंत्री भी इस माहौल को देख चकित हुए और इस काम की प्रशंसा की।


विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश में जिला इकाई की ओर से यह बड़ी पहल है, जो सभी के लिए नजीर बनेगी। घुमंतू जाति उत्थान न्यास ने इन जरूरतमंदों का चयन किया। भाजपा जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि स्वरोजगार से जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Railway Gift : दिवाली से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा, वाया जयपुर तीन जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान
जयपुर
Railways Big Gift Diwali three pairs new special trains via Jaipur Announces

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2025 08:41 am

Published on:

17 Oct 2025 08:36 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / केंद्रीय मंत्री का एलान: जयपुर बनेगा आधुनिक AI हब-डेटा सेंटर, गूगल के आने के भी दिए संकेत, 5 हजार युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फर्जी मार्कशीट बनाकर लगवाता था नौकरी, बदले में लेता था 35 हजार, वांटेड के बैग से कई फेक दस्तावेज बरामद

Jaipur News E-mitra operator arrested
जयपुर

Jaipur Crime : ज्वैलरी फर्म से 1.5 करोड़ की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, मास्टरमाइंड का नाम जानकर चौंका गया मालिक

Jaipur Crime Jewellery Firm ₹1.5 crore stolen Police Revealed owner shocked to KNOW mastermind name
जयपुर

Jaipur News: दीपावली पर बिजली गुल, तो यहां करें शिकायत, अलर्ट मोड पर बिजली इंजीनियर, 18 से 23 तक नियंत्रण कक्ष

जयपुर

Jaipur: 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, शादी में युवक पर हमले के बाद हुई मौत, आरोपी बारात में पहुंचे थे बिन बुलाए मेहमान

जयपुर

Rajasthan News: लाक्षागृह बना रहे बस बॉडी बिल्डर, बोले- जैसा चाहोगे, वैसा बना देंगे… RTO में भी सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.