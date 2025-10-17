केंद्रीय मंत्री का एलान: जयपुर बनेगा आधुनिक AI हब-डेटा सेंटर, गूगल के आने के भी दिए संकेत, 5 हजार युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग



वैष्णव ने बताया कि हाल ही भारत आए जापान के रेल मंत्री को सूरत से मुंबई तक वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कराई। यात्रा में उन्होंने ट्रेन की टच लाइट देखी तो बोले हमारी बुलेट ट्रेन में यह नहीं है। वहीं, टेबल पर रखा पानी का गिलास ट्रेन चलने के बावजूद न हिला, न छलका। यह देखकर जापानी मंत्री हैरान रह गए। वैष्णव ने कहा, वंदे भारत आज पूरी दुनिया को हिला रही है। यही आत्मनिर्भर भारत है।