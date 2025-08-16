जन्माष्टमी आज: मंदिरों में सजेंगी झांकियां, व्रत रखकर मनाएंगे कान्हा का जन्मोत्सव

पंडित रामेश्वर शर्मा ने बताया कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी पर्व शनिवार को कृतिक नक्षत्र, धु्रव योग और तैतिल करण की साक्षी में आ रहा है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र की मान्यता को देखें तो ग्रहों और नक्षत्रों के विशेष अनुक्रम पर्व काल को प्रबलता प्रदान करते हैं। धर्मशास्त्र की दृष्टि अनुसार कृतिका नक्षत्र युक्त अष्टमी को विशेष मान्यता दी गई है। नक्षत्र मेखला गणना के अनुसार कई बार जन्मोत्सव कृतिका नक्षत्र में आता है।