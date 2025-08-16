Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झालावाड़

जन्माष्टमी आज: मंदिरों में सजेंगी झांकियां, व्रत रखकर मनाएंगे कान्हा का जन्मोत्सव

जिलेभर में शनिवार को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव धूम-धाम से मनाया जा रहा

झालावाड़

Hari Singh Gujar

Aug 16, 2025

लड्डू गोपाल के मुकुट व भागा आदि खरीदते हुए भक्त

झालावाड़. जिलेभर में शनिवार को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव धूम-धाम से मनाया जा रहा। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी विशेष योग और नक्षत्र में शनिवार को मनाई जा रही। उच्च के चंद्रमा के साक्षी में कन्हैया जन्म लेंगे। हालांकि तिथि के चलते 15 अगस्त की रात्रि से 16 अगस्त की रात्रि तक अष्टमी तिथि होगी। शहर के अधिकांश मंदिरों में 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा।

पंडित रामेश्वर शर्मा ने बताया कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी पर्व शनिवार को कृतिक नक्षत्र, धु्रव योग और तैतिल करण की साक्षी में आ रहा है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र की मान्यता को देखें तो ग्रहों और नक्षत्रों के विशेष अनुक्रम पर्व काल को प्रबलता प्रदान करते हैं। धर्मशास्त्र की दृष्टि अनुसार कृतिका नक्षत्र युक्त अष्टमी को विशेष मान्यता दी गई है। नक्षत्र मेखला गणना के अनुसार कई बार जन्मोत्सव कृतिका नक्षत्र में आता है।

जन्माष्टमी पर्व पर संकल्प के अनुसार विशिष्ट अनुष्ठान किया जा सकता है। जन्माष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात्रि 11.49 से शुरू होगी। यह 16 अगस्त को रात्रि 9.34 बजे तक रहेगी। पूजन 12.04 से शुरू होकर 12.47 तक किया जा सकेगा।

सूर्य-चंद्रमा रहेंगे प्रबल स्थिति में-

15-16 अगस्त की मध्य रात्रि में ग्रहों का विशेष कक्षीय अनुक्रम भी रहेगा। रात्रि में चंद्रमा वृषभ और सूर्य सिंह राशि में रहेंगे। जन्माष्टमी की तैयारी जोरों पर- शहर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिरों में झांकियां सजाई जाएंगी। इसके अलावा बलदाऊ मंदिर, सत्यनारायण भगवान मंदिर, नृसिंह भगवान मंदिर, डिप्टीजी के मंदिर,राधाकृष्ण मंदिर, श्रीकृष्ण गोशाला मंदिर सहित कई मंदिरों में भव्य झांकिया सजाई जाएगी।

मटकी फोड का होगा कार्यक्रम-

सत्यनारायण भगवान मंदिर मंगलपुरा में श्रीकृष्ण जमोत्सव बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाएगा। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि शनिवार को 9.30 बजे से 11.30 बजे मटकी फोड का कार्यक्रम होगा। उसके बाद भगवानश्रीकृष्ण के जन्म के दर्शन व आरती होगी। उसके बाद महाप्रसादी का वितरण होगा। रविवार को दोपहर 3 बजे से नन्दमहोत्सव मनाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 10:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / जन्माष्टमी आज: मंदिरों में सजेंगी झांकियां, व्रत रखकर मनाएंगे कान्हा का जन्मोत्सव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.