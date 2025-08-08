8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

झालावाड़

Jhalawar: दोस्तों के साथ ससुराल पुहंचा दामाद और साले के साथ कर दी सास की पिटाई, ये वजह आई सामने

Youth Beat Mother-In-Law: रंजिश को लेकर वह गुरुवार को अपने चार-पांच दोस्तों के साथ ससुराल पहुंचा और साले की पिटाई शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पहुंची सास पर भी दामाद ने लाठियों से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई।

झालावाड़

Akshita Deora

Aug 08, 2025

Rajasthan Crime: झालावाड़ के झालरापाटन सदर थाना क्षेत्र के नलखाड़ी गांव में गुरुवार दोपहर एक दामाद ने अपने साले और सास पर लाठियों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायल अवस्था में दोनों को एसआरजी चिकित्सालय झालावाड़ में भर्ती कराया गया है।

चिकित्सालय में भर्ती 50 वर्षीय मंजूबाई ने बताया कि उसका दामाद ईश्वर सिंह शराब पीने का आदी है। कुछ दिन पहले गांव में किसी बात को लेकर कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी थी। ईश्वर सिंह को शक था कि इस घटना में उसका साला डोकर सिंह शामिल था। इसी रंजिश को लेकर वह गुरुवार को अपने चार-पांच दोस्तों के साथ ससुराल पहुंचा और डोकर सिंह की पिटाई शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पहुंची मंजूबाई पर भी ईश्वर सिंह ने लाठियों से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। परिजनों ने दोनों घायलों को तुरंत चिकित्सालय पहुंचाया। सदर थाना पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

झालरापाटन में मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी गिरफ्तार

वहीं झालरापाटन शहर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने एक युवक को गिरफ्तार कर इसके पास से 16.21 ग्राम एमडीएमए व 45 हजार 900 रुपए नकद, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, जिप वाली खाली थैलिया व एक बाइक बरामद की है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिन्दोर दरवाजा बाहर स्थित समीर उर्फ गोलू उर्फ पंचोली के रिहायशी मकान पर दबिश देकर तलाशी ली।

तलाशी के दौरान उसके घर से एमडीएमए , नकदी व अन्य सामान बरामद किए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने यह मादक पदार्थ पिड़ावा निवासी शाहादाब बैंगलोरी से खरीदा था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी झालरापाटन थाने का ए श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर है। वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। उसके खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी, मारपीट और अवैध हथियार रखने के 10 मामले दर्ज है। पुलिस आरोपी से इसके नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है।

Updated on:

08 Aug 2025 08:15 am

Published on:

08 Aug 2025 08:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar: दोस्तों के साथ ससुराल पुहंचा दामाद और साले के साथ कर दी सास की पिटाई, ये वजह आई सामने

