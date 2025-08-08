Jhalawar: दोस्तों के साथ ससुराल पुहंचा दामाद और साले के साथ कर दी सास की पिटाई, ये वजह आई सामने

चिकित्सालय में भर्ती 50 वर्षीय मंजूबाई ने बताया कि उसका दामाद ईश्वर सिंह शराब पीने का आदी है। कुछ दिन पहले गांव में किसी बात को लेकर कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी थी। ईश्वर सिंह को शक था कि इस घटना में उसका साला डोकर सिंह शामिल था। इसी रंजिश को लेकर वह गुरुवार को अपने चार-पांच दोस्तों के साथ ससुराल पहुंचा और डोकर सिंह की पिटाई शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पहुंची मंजूबाई पर भी ईश्वर सिंह ने लाठियों से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। परिजनों ने दोनों घायलों को तुरंत चिकित्सालय पहुंचाया। सदर थाना पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।