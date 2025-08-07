7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer: पति पर अफेयर के शक से ससुराल चली गई थी पत्नी, मनाने गए जीजा की साले ने कर दी पिटाई, घर आकर युवक ने उठाया खौफनाक कदम

Ajmer Safai Karmachari Commited Suicide: घटना के बाद वह घर पर आकर रो रहा था। रात को वह उसके कमरे में सो गया। सुबह उठकर मकान के पीछे के हॉल में जाकर उसने फांसी लगा ली।

अजमेर

Akshita Deora

Aug 07, 2025

सुसाइट नोट और मृतक ज्ञानचंद की फाइल फोटो: पत्रिका

Suicide In Domestic Quarrels: अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह नगर निगम का सफाई कर्मचारी अपने कमरे में फंदे पर लटका मिला। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में उसने आत्महत्या के लिए पत्नी व ससुराल पक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त किया है। पुलिस ने भाई की रिपोर्ट पर संदिग्ध हालात में मृत्यु का मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया।

बुधवार सुबह ट्राबे स्टेशन प्रभात मोहल्ला निवासी ज्ञानचन्द (41) पुत्र ताराचन्द अपने घर के पीछे बने हॉल में फंदे पर लटका मिला। परिजन उसे फंदे से उतार जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें

‘मैं दिल्ली से 50 कारतूस लेकर निकला हूं शंकरलाल आज सूरज नहीं देखेगा’, RAC जवान ने पहले ही पूर्व मंगेतर को किया था फोन
जयपुर
Labour Inspector Murder

शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर क्लॉक टावर थाना ऊसरी गेट चौकी प्रभारी रामबाबू जाप्ते के साथ पहुंचे। पुलिस पड़ताल में आया कि ज्ञानचंद ने सुबह 7 बजे फंदा लगाकर आत्महत्या की है। उसके कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। जिसको पुलिस जब्त कर अनुसंधान शुरू कर दिया।

जीजा की साले ने कर दी पिटाई

पुलिस की पड़ताल में शिवकुमार ने बताया कि मृतक ज्ञानचंद निगम का सफाईकर्मी था। लंबे समय से उसका पत्नी से विवाद चल रहा था। मंगलवार रात वह भाई के साथ में था। ज्ञानचंद ने उसे बताया कि वह पत्नी से समझाइश करने ससुराल गया था। जहां पत्नी के भाई (साले) ने उसे (जीजा) कमरे में ले जाकर मारपीट की। तब से उसके सीने में दर्द हो रहा था। घटना के बाद वह घर पर आकर रो रहा था। रात को वह उसके कमरे में सो गया। सुबह उठकर मकान के पीछे के हॉल में जाकर उसने फांसी लगा ली।

शिव कुमार ने बताया कि ज्ञानचन्द की पत्नी को शक था उसका किसी और महिला से अफेयर चल रहा है। ज्ञानचंद उसको स्पष्ट कर चुका था कि उसका किसी से कोई चक्कर नहीं है लेकिन उसकी पत्नी और ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे थे।

सुसाइड नोट की कराएंगे FSL जांच

पुलिस को मिले सुसाइड नोट में लिखा है कि 'मेरी मौत के कारण मेरी पत्नी और उसके घर वाले हैं। उसके भाई ने मेरे साथ मारपीट की है। मैं ज्ञानचंद पूरे होश हवास में बयान दे रहा हूं। उसने मेरे नाम पर कंप्लेंट भी लिख दी है।' हालांकि पुलिस जब्त किए गए सुसाइड नोट की एफएसएल जांच करवाएगी। एफएसएल जांच के बाद पुलिस प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई करेगी।

सफाई कर्मी थे पति-पत्नी

शिव कुमार ने बताया कि उसके भाई ज्ञानचंद का विवाह 2008 में हुआ था। ज्ञानचंद के दो बेटे व एक बेटी है। साल 2018 में दोनों पति-पत्नी की नगर निगम में सफाई कर्मी की नौकरी लग गई थी। ज्ञानचंद रात में टैक्सी चलाने का भी काम करता था।

नगर निगम के सफाई कर्मी की आत्महत्या के मामले में मृग दर्जकर अनुसंधान किया जा रहा है। सुसाइड नोट को एफएसएल जांच के लिए भेजा जाएगा। FSL रिपोर्ट के बाद अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

विरेन्द्र सिंह शेखावत, थानाधिकारी क्लॉक टावर

ये भी पढ़ें

Banswara : पहली राखी थी, पीहर में सब कर रहे थे ललिता का इंतजार, पर पहुंची लाश, पूरा गांव हुआ गमगीन
बांसवाड़ा
Banswara First Rakhi everyone was waiting Lalitha parental home sister body arrived whole village was inconsolable

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 10:09 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: पति पर अफेयर के शक से ससुराल चली गई थी पत्नी, मनाने गए जीजा की साले ने कर दी पिटाई, घर आकर युवक ने उठाया खौफनाक कदम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.