Ajmer: पति पर अफेयर के शक से ससुराल चली गई थी पत्नी, मनाने गए जीजा की साले ने कर दी पिटाई, घर आकर युवक ने उठाया खौफनाक कदम

पुलिस की पड़ताल में शिवकुमार ने बताया कि मृतक ज्ञानचंद निगम का सफाईकर्मी था। लंबे समय से उसका पत्नी से विवाद चल रहा था। मंगलवार रात वह भाई के साथ में था। ज्ञानचंद ने उसे बताया कि वह पत्नी से समझाइश करने ससुराल गया था। जहां पत्नी के भाई (साले) ने उसे (जीजा) कमरे में ले जाकर मारपीट की। तब से उसके सीने में दर्द हो रहा था। घटना के बाद वह घर पर आकर रो रहा था। रात को वह उसके कमरे में सो गया। सुबह उठकर मकान के पीछे के हॉल में जाकर उसने फांसी लगा ली।