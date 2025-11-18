Patrika LogoSwitch to English

देश व एआईसीसी की मेरिट के आधार पर होगा झालावाड़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष का चयन

-एआईसीसी पर्यवेक्षण ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए लिया फीडबेक

झालावाड़ कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद सोमवार को एआईसीसी पर्यवेक्षक रावदानसिंह ने यहां कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर पर्यवेक्षक सिंह ने बताया कि संगठन सृजन अभियान के तहत झालावाड़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद के लिए कार्यकर्ताओं-पदाधिकारियों ने आवेदन सौंपे हैं। झालावाड़ जिले में 16 लोगों ने आवेदन दिए है। मंगलवार को खानपुर व मनोहरथाना बैठक है, वहां भी आवेदन आएंगे।सभी आवेदनों को शीर्ष नेतृत्व को शॉर्टलिस्ट कर दिए जाएंगे। अंतिम फैसला वहां से ही होगा। यहां चुनाव की वजह से देरी हुई है। लोगों में बहुत उत्साह है, वो कांग्रेस के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, सरकार के प्रति लोगों में भारी आक्रोश है। लोग फिर से कांग्रेस की योजनाओं को याद कर रहे हैं।

'संगठन के नाम पर सभी एकजुट'


उन्होंने कहा कि जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अच्छा कार्य किया, जिसकी बदौलत अंता विधानसभा में सफलता मिली,उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक है और कई बार विरोधी विचार भी खुलकर मंचों पर सामने आ जाते हैं, लेकिन संगठन के नाम पर सभी एकजुट हैं। सभी ने एकजुटता के साथ कार्य करने का संकल्प लिया है।

'जल्द ही जिलों को नए जिलाध्यक्ष मिलेंगे'

पर्यवेक्षक बोले कि संगठन को मजबूत करने के लिए सृजन अभियान चल रहा है और जल्द ही जिलों को नए जिलाध्यक्ष मिलेंगे। कार्यकर्ताओं से की गई रायशुमारी-फीडबैक की रिपोर्ट उनकी ओर से शीर्ष नेतृत्व को पूरी पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत की जाएगी। प्रदेश में सभी जिलों में घोषणा हो चुकी है, जल्द ही झालावाड़ में भी घोषणा होगी। इसमें देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति पार्टी का इतना समय दे सकता है, किसमें इतनी काबिलयत होगी, ये सारी बातें देखी जाएगी। प्रदेश व एआईसी की मेरिट के आधार पर जिलाध्यक्ष का निर्णय होगा।


कांग्रेस के साथ सेटिंग -


इस सवाल के जवाब में रावदानसिंह ने कहा कि कार्यकर्ता मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं है, संगठन के साथ मजबूती लड़ना चाहते हैं। विचारों में मतभेद लोकतंत्र का प्रारूप है। पर्यवेक्षण सिंह के साथ कोटा से आई राखी गौतम, नेमी गुर्जर भी साथ थे।

