देश व एआईसीसी की मेरिट के आधार पर होगा झालावाड़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष का चयन

झालावाड़ कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद सोमवार को एआईसीसी पर्यवेक्षक रावदानसिंह ने यहां कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर पर्यवेक्षक सिंह ने बताया कि संगठन सृजन अभियान के तहत झालावाड़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद के लिए कार्यकर्ताओं-पदाधिकारियों ने आवेदन सौंपे हैं। झालावाड़ जिले में 16 लोगों ने आवेदन दिए है। मंगलवार को खानपुर व मनोहरथाना बैठक है, वहां भी आवेदन आएंगे।सभी आवेदनों को शीर्ष नेतृत्व को शॉर्टलिस्ट कर दिए जाएंगे। अंतिम फैसला वहां से ही होगा। यहां चुनाव की वजह से देरी हुई है। लोगों में बहुत उत्साह है, वो कांग्रेस के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, सरकार के प्रति लोगों में भारी आक्रोश है। लोग फिर से कांग्रेस की योजनाओं को याद कर रहे हैं।