झालावाड़: बेटी की शादी से 2 दिन पहले पिता की मौत, शादी की खुशियां मातम में बदली

मनोहरथाना (झालावाड़)। झालावाड़ जिले के दांगीपुरा थाना क्षेत्र के बोरखंडी मजरा राजपुरा में खेत पर कृषि कार्य करते समय करंट लगने से 40 वर्षीय किसान की मौत हो गई। इससे उसके घर में शादी का माहौल मातम में बदल गया। मृतक की बेटी की शादी महज दो दिन बाद होने वाली थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।