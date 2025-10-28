Jhalawar: 1 महीने के बच्चे के अकाउंट में PM किसान सम्मान निधि की किश्त, 15 कलक्टरों की फर्जी ID बनाकर सरकारी सिस्टम किया हैक

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेट नोडल ऑफिस जयपुर में कार्यरत ऑपरेटर मोहम्मद लईक के पास कार्यालय की आइडी का एक्सेस है। आरोपी स्टेट व जिला नोडल ऑफिस की आइडी गैंग के सदस्यों के लिए क्रिएट करता। कार्यालय समय के बाद रात में अवैध आइडी एक्टिवेट करता और सुबह उसे डिएक्टिवेट कर देता। डिस्ट्रिक नोडल ऑफिस की आइडी से योजना के अपात्र आवेदकों की अनाधिकृत रूप से लैण्ड सीडिंग एवं इनएक्टिव अकाउंट को एक्टिव कर देता जिससे उसके खाते में पैसा आना शुरू हो जाता। लईक नोडल आइडी के मोबाइल नंबर भी बदल देता।