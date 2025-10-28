Jhalawar: 1 महीने के बच्चे के अकाउंट में PM किसान सम्मान निधि की किश्त, 15 कलक्टरों की फर्जी ID बनाकर सरकारी सिस्टम किया हैक

पुलिस की गिरफ्त में साइबर गैंग के छह आरोपी (फोटो: पत्रिका)
Jhalawar Cyber Crime: ऑपरेशन शटरडाउन के तहत झालावाड़ पुलिस ने अन्तरराज्यीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ कर विभिन्न सरकारी योजनाओं में सेंधमारी कर करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला पकड़ा है। गैंग का जाल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में फैला है। वहीं इन्होंने सरकारी सिस्टम में सेंधमारी कर अपना सिस्टम चला रखा था। मामले में सोमवार को छह लोगों को गिरफ्तार किया गया।
झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में स्टेट नोडल ऑफिसर के ऑपरेटर व कलक्ट्रेट में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं। दो आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की जा रही है। तीस आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
गैंग ने झालावाड़ के एक मोबाइल नंबर पर 95 अलग-अलग लोगों के नाम से फार्मर आइडी बना रखी थी। एक महिला के बैंक अकाउंट में 15 तरह की सरकारी योजनाओं के नाम से राशि जमा होना भी सामने आया है। मणिपुर में एक माह के बच्चे के नाम से भी किसान सम्मान निधि जारी करने की बात सामने आई है। आरोपियों से 17000 लाभार्थियों का संदिग्ध अकाउंट रिकॉर्ड भी मिला।
आरोपी रमेशचंद जिला कलक्टर कार्यालय फलोदी में डेपुटेशन पर पदस्थ है। वह लईक के संपर्क में था। रमेशचंद को इनेक्टिव हुए रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन व लैण्ड सिडिंग करवाने के मामले में जोधपुर पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया। आरोपी भागचंद को दौसा पुलिस की मदद से पकड़ा।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेट नोडल ऑफिस जयपुर में कार्यरत ऑपरेटर मोहम्मद लईक के पास कार्यालय की आइडी का एक्सेस है। आरोपी स्टेट व जिला नोडल ऑफिस की आइडी गैंग के सदस्यों के लिए क्रिएट करता। कार्यालय समय के बाद रात में अवैध आइडी एक्टिवेट करता और सुबह उसे डिएक्टिवेट कर देता। डिस्ट्रिक नोडल ऑफिस की आइडी से योजना के अपात्र आवेदकों की अनाधिकृत रूप से लैण्ड सीडिंग एवं इनएक्टिव अकाउंट को एक्टिव कर देता जिससे उसके खाते में पैसा आना शुरू हो जाता। लईक नोडल आइडी के मोबाइल नंबर भी बदल देता।
आरोपी रोहित कुमार, सुनन्त शर्मा व संदीप शर्मा का पहले गिरफ्तार हो चुके रामावतार से संपर्क था। पीएम किसान सम्मान योजना, मणिपुर किसान योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना व अलग-अलग राज्यों की किसान योजनाओं की क्लोन वेबसाइट तैयार की। रोहित को पंजाब से गिरफ्तार किया।
एसपी अमित कुमार ने बताया कि फरार आरोपियों में झालावाड़ निवासी कुलदीप ढोली व राजू तंवर, बांदीकुई निवासी नरेश सैनी और विक्रम सैनी की तलाश है। आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है। दौसा में पकड़े गए भागचंद पर भी 25 हजार का इनाम था।
पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल के एचटीएमएल कोड्स और लाभार्थियों की सूची।
विभिन्न योजनाओं के कार्यकारी अधिकारियों के लॉगिन आइडी व पासवर्ड।
आपदा प्रबंधन विभाग के डीएमआईएस पोर्टल में भी सेंधमारी।
विभिन्न पेंशन योजनाओं में जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर और अकाउंट डिटेल।
भरतपुर निवासी मोहम्मद शाहीद खान, जयपुर के किशनपोल बाजार निवासी मोहम्मद लईक, दिल्ली निवासी सुभाष कश्यप, पंजाब निवासी रोहित कुमार सिंह, संदीप शर्मा, सुनन्त शर्मा को गिरफ्तार किया। इन्होंने बाड़मेर में पटवारी से लेकर कलक्टर सहित प्रदेश के सभी जिलों और अन्य राज्यों के अधिकारियों की फर्जी आइडी बना रखी है। इनसे आंध्रप्रदेश के 15 कलक्टरों की फर्जी आइडी मिली है।
बड़ी खबरेंView All
झालावाड़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग