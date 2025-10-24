राजस्थान: 70 टीमें, 3 जिले और 30 गिरफ्तार, देश के सबसे बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश



मनोहरथाना और दांगीपुरा इलाकों में की जांच में पता चला कि कुछ लोग अपात्र लोगों के बैंक खाते और पहचान दस्तावेज लेकर योजनाओं का पैसा उनके खातों में डलवा रहे हैं। ये योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर आवेदन तैयार करवाकर ऑनलाइन जमा कराते। उसके साथ बैंक खाता और मोबाइल डिटेल अपात्र व्यक्ति का देते। फिर योजना का पैसा अपात्र के खाते में डलवा देते। पात्र को उसका आवेदन लंबित होने या खारिज होने की बात कहते।