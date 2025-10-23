Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Jhalawar: जोधपुर-दौसा समेत 4 जिलों में सरकारी योजनाओं के पैसों की बड़ी घपलेबाजी का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड समेत 30 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें मास्टरमाइंड रामावतार सैनी भी शामिल है। रामावतार ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर सरकारी योजनाओं का फर्जी लाभ उठाया और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की।

less than 1 minute read

झालावाड़

image

Akshita Deora

Oct 23, 2025

फोटो: पत्रिका

Scam In Govt Yojana: झालावाड़ पुलिस ने ऑपरेशन "शटरडाउन" के तहत सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में घोटाले का पर्दाफाश किया। इसमें आरोपियों ने जोधपुर, कोटा, बूंदी और दौसा जिलों की सरकारी योजनाओं का पैसा अपने कब्जे में ले रखा था। यह साइबर गिरोह डिजिटल प्लेटफार्मों का इस्तेमाल कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर रहे थे।

मास्टरमाइंड समेत 30 आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें मास्टरमाइंड रामावतार सैनी भी शामिल है। रामावतार ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर सरकारी योजनाओं का फर्जी लाभ उठाया और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की। वह अपने एजेंटों के माध्यम से किसानों और अन्य लाभार्थियों के खाते से सरकारी धन निकालता था।

बरामद हुए 52 लाख रुपए से ज्यादा नकद

जांच के दौरान यह सामने आया कि रामावतार सैनी ने जोधपुर, कोटा, बूंदी और दौसा में एक बड़ा नेटवर्क बना रखा था। इन 4 जिलों से उसने अपात्र लोगों के बैंक खातों का उपयोग कर सरकारी योजनाओं से पैसा निकालने का काम किया। पुलिस ने इस ऑपरेशन में 52.69 लाख रुपए नकद, लग्जरी वाहन, लैपटॉप, सिम कार्ड, बायोमेट्रिक स्कैनर और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए।

70 पुलिस टीमों ने मिलकर 70 घंटे की छापेमारी

ऑपरेशन की सफलता का मुख्य कारण पुलिस टीम की समन्वित और त्वरित कार्रवाई थी। 70 पुलिस टीमों ने लगातार 70 घंटे काम किया और पूरे अभियान को गोपनीय रखते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों के पास से बड़े पैमाने पर साक्ष्य भी बरामद किए।

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि धोखाधड़ी पीएम किसान सम्मान निधि, समाज कल्याण पेंशन योजनाएं, मुआवजा योजनाएं और आपदा राहत योजनाओं के तहत की जा रही थी।

ये भी पढ़ें

Sikar: दूसरी महिला के साथ अवैध संबंधों से परेशान पत्नी ने किया सुसाइड, थाने जाकर बोला पति ‘कर्मचारी बनाता था विवाह का दबाव…’
सीकर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2025 01:13 pm

Published on:

23 Oct 2025 01:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar: जोधपुर-दौसा समेत 4 जिलों में सरकारी योजनाओं के पैसों की बड़ी घपलेबाजी का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड समेत 30 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jhalawar: एक पाव दूध के लिए तोड़ी कुत्ते की कमर, बेरहम युवक ने लाठी से मार-मारकर किया घायल, पुलिस ने ये लिया एक्शन

झालावाड़

झालावाड़ जेल में बंद अंता के पूर्व विधायक बाथरूम में फिसले, गंभीर घायल; कोटा रेफर

Kanwar-Lal-Meena
झालावाड़

Jhalawar Accident: झालावाड़ में भीषण हादसा, बाइक के उड़े परखच्चे, 1 की मौत, ग्रामीणों ने कार को लगाई आग

Jhalawar Accident
झालावाड़

प्रेमिका की धमकियों से डरे शादीशुदा युवक ने की थी आत्महत्या, पुलिस ने माना हनी ट्रैप, महिला गिरफ्तार

Honey Trap
झालावाड़

प्रेमिका की धमकियों से इतना परेशान हुआ शादीशुदा युवक, दिवाली से पहले उठाया खौफनाक कदम, परिवार में कोहराम

Suicide in Jhalrapatan
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.