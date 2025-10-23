Jhalawar: जोधपुर-दौसा समेत 4 जिलों में सरकारी योजनाओं के पैसों की बड़ी घपलेबाजी का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड समेत 30 आरोपी गिरफ्तार

जांच के दौरान यह सामने आया कि रामावतार सैनी ने जोधपुर, कोटा, बूंदी और दौसा में एक बड़ा नेटवर्क बना रखा था। इन 4 जिलों से उसने अपात्र लोगों के बैंक खातों का उपयोग कर सरकारी योजनाओं से पैसा निकालने का काम किया। पुलिस ने इस ऑपरेशन में 52.69 लाख रुपए नकद, लग्जरी वाहन, लैपटॉप, सिम कार्ड, बायोमेट्रिक स्कैनर और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए।