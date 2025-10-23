Sikar: दूसरी महिला के साथ अवैध संबंधों से परेशान पत्नी ने किया सुसाइड, थाने जाकर बोला पति ‘कर्मचारी बनाता था विवाह का दबाव…’

पुलिस की जांच में मृतका के पति की ओर से दो व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए। एससी/एसटी एक्ट का जुर्म प्रमाणित नहीं होने पर मामले की जांच थानाधिकारी जय सिंह बसेरा को सौंपी गई और पुलिस को जांच में मृतका के पति के खिलाफ कई तकनीकी साक्ष्य मिले जिनके आधार पर पुलिस ने मृतका के पति महेश कुमार वर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सच सामने आया। थानाधिकारी जय सिंह बसेरा ने बताया कि आरोपी महेश वर्मा का किसी अन्य महिला से अफेयर चल रहा था जिसके चलते दोनों पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता था।