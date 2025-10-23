Patrika LogoSwitch to English

Sikar: दूसरी महिला के साथ अवैध संबंधों से परेशान पत्नी ने किया सुसाइड, थाने जाकर बोला पति ‘कर्मचारी बनाता था विवाह का दबाव…’

आरोपी महेश वर्मा का किसी अन्य महिला से अफेयर चल रहा था जिसके चलते दोनों पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता था।

2 min read

सीकर

image

Akshita Deora

Oct 23, 2025

गिरफ्तार आरोपी की फोटो: पत्रिका

सीकर के दांतारामगढ़ के थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में 24 जनवरी को विवाहिता के आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पति महेश वर्मा को गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी जय सिंह बसेरा ने बताया कि 10 महीने पहले विवाहिता ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतका के पति महेश वर्मा पुत्र छीतरमल निवासी उमाड़ा ने अपनी फोटो स्टूडियो की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी राजू खद्दा के खिलाफ उसकी पत्नी को प्रताड़ित करने और पति को छोड़कर उसके साथ विवाह करने का दबाव बनाने, अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने एवं राजू खद्दा के पिता लाल चंद खद्दा मावलियों की ढाणी गोपीनाथपुरा के खिलाफ मारपीट करने और धमकाने सहित विभिन्न आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाया था।

मामला एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया और दांतारामगढ़ डीएसपी कैलाश कंवर राठौड़ और उसके बाद धोद डीएसपी सुरेश कुमार को सौंपी गई। इस दौरान मृतका की मां ने भी मृतका के पति महेश के खिलाफ एक परिवाद पुलिस को पेश किया।

पुलिस की जांच में मृतका के पति की ओर से दो व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए। एससी/एसटी एक्ट का जुर्म प्रमाणित नहीं होने पर मामले की जांच थानाधिकारी जय सिंह बसेरा को सौंपी गई और पुलिस को जांच में मृतका के पति के खिलाफ कई तकनीकी साक्ष्य मिले जिनके आधार पर पुलिस ने मृतका के पति महेश कुमार वर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सच सामने आया। थानाधिकारी जय सिंह बसेरा ने बताया कि आरोपी महेश वर्मा का किसी अन्य महिला से अफेयर चल रहा था जिसके चलते दोनों पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता था।

मृतका ने अपने पति की हरकतें अपनी बहन को भी बताई थी और उससे परेशान होने की बात कही थी। पूछताछ करने पर आरोपी पति ने सारा सच पुलिस के सामने बता दिया और पति के दूसरी महिला के साथ अवैध संबंधों के चलते अवसाद में आकर महिला ने सुसाइड किया था। पुलिस ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में महिला के पति महेश वर्मा पुत्र छीतर मल निवासी उमाड़ा को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

Updated on:

23 Oct 2025 11:23 am

Published on:

23 Oct 2025 11:20 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: दूसरी महिला के साथ अवैध संबंधों से परेशान पत्नी ने किया सुसाइड, थाने जाकर बोला पति ‘कर्मचारी बनाता था विवाह का दबाव…’

सीकर

राजस्थान न्यूज़

