Rajasthan : पति के निधन के बाद जयपुर की राजश्री पारीक बनी RAS, WD कैटेगरी में किया टॉप, पढ़ें ये सक्सेस स्टोरी

जोधपुर की बेटी और जयपुर की बहू राजश्री आज हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। वर्ष 2021 में पति राहुल पारीक के निधन के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। अध्यापिका के रूप में कार्यरत रहते हुए उन्होंने हर जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया और पढ़ाई को कभी पीछे नहीं छोड़ा। वर्तमान में वे ग्राम धीरजपुरा, रींगस में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। राजश्री का मानना है कि सफलता सही परिस्थितियों की नहीं, बल्कि सही संकल्प की कहानी होती है।