झालावाड़ स्कूल हादसा: नरेश मीणा की न्यायिक हिरासत 4 सितंबर तक बढ़ी, इस दिन होगी अगली सुनवाई

Rajasthan News: झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में 25 जुलाई 2025 को हुए भीषण स्कूल हादसे के बाद युवा नेता नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीजेएम कोर्ट ने नरेश मीणा की न्यायिक हिरासत को 4 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई भी 4 सितंबर को होगी।
बता दें, नरेश मीणा की गिरफ्तारी और लगातार हिरासत में रखे जाने के खिलाफ मीणा समाज में भारी रोष व्याप्त है और इसे लेकर जयपुर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी हो चुके हैं।
बता दें, 25 जुलाई को झालावाड़ के एक सरकारी स्कूल की छत अचानक ढह जाने से सात मासूम बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस हृदयविदारक घटना से पूरे प्रदेश में शौक की लहर दौड़ गई थी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और मीणा समाज ने सरकारी लापरवाही के खिलाफ आक्रोश जताते हुए अस्पताल परिसर में धरना शुरू किया था।
इस धरने में नरेश मीणा भी शामिल हुए थे और उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपये और घायलों के लिए 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग रखी थी।
नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह के अनुसार, यह धरना पहले से चल रहा था और इसमें भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के लोग भी शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेश की मांगों को दबाने के लिए पुलिस ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद सर्व समाज ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए जयपुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोगों का कहना है कि नरेश ने केवल पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्हें जेल भेज दिया। चार सप्ताह बीत जाने के बावजूद नरेश की रिहाई न होने से समाज में गुस्सा और बढ़ गया है।