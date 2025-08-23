झालावाड़ स्कूल हादसा: नरेश मीणा की न्यायिक हिरासत 4 सितंबर तक बढ़ी, इस दिन होगी अगली सुनवाई

नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद सर्व समाज ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए जयपुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोगों का कहना है कि नरेश ने केवल पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्हें जेल भेज दिया। चार सप्ताह बीत जाने के बावजूद नरेश की रिहाई न होने से समाज में गुस्सा और बढ़ गया है।