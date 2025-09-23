Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

Jhalawar: प्रेमी के साथ मिलकर मौसी ने स्कूल जा रही लड़की को किया किडनैप, भांजे को शादी के लिए गुजरात भेजा और खुद चली गई जयपुर

Jhalawar School Girl Kidnapping Case: बालिका को सकुशल दस्तयाब करने पर झालावाड़ एसपी ने इस कार्रवाई में शामिल तीन जिले के 23 पुलिसकर्मियों को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से समानित किया।

झालावाड़

Akshita Deora

Sep 23, 2025

गिरफ्तार आरोपी की फोटो: पत्रिका

Rajasthan News: झालावाड़ के झालरापाटन क्षेत्र में 4 दिन पूर्व एक महिला ने अपने 25 वर्षीय भांजे से शादी कराने के लिए तेरह साल की अबोध बालिका का अपहरण कर लिया। उसने बालिका को अपने दो भतीजों के साथ गुजरात के लिए रवाना कर दिया। खुद अपने कथित प्रेमी के साथ जयपुर चली गई।

सूचना मिलने पर झालावाड़ पुलिस ने जालोर और जयपुर दक्षिण पुलिस की मदद से चारों अपहरणकर्ताओं को अलग-अलग स्थानों से दबोच कर बालिका को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया। पुलिस टीम बालिका और अपहरणकर्ताओं को झालावाड़ लेकर आ गई। चारों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है।

झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने बताया कि गत 19 सितंबर को झालरापाटन थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 13 वर्षीय बेटी सुबह स्कूल गई थी लेकिन वह वापिस नहीं लौटी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि बालिका को झालरापाटन निवासी ममता गुर्जर के साथ देखा गया था। कॉल करने पर ममता गुर्जर का मोबाइल बंद मिला। वह भी अपने घर से गायब मिली।

image

पुलिस ने ममता की मोबाइल लोकेशन निकाली तो वह जयपुर में मिली। झालावाड़ एसपी ने तत्काल जयपुर दक्षिण पुलिस से समन्वय स्थापित किया और वहां की टीम की मदद से ममता और उसके कथित प्रेमी माखन सिंह को डिटेन कर लिया।

भतीजों को दे दी बालिका

पुलिस ने ममता से बालिका से पूछताछ की तो उसने बताया कि बालिका के अपहरण के बाद उसे टुगनी [ भानपुरा] में रहने वाली अपनी बहन के लड़कों मोहन और धनराज को सौंप दिया। दोनों उसे लेकर गुजरात जा रहे है, जहां मोहन उस बालिका से शादी करेगा।

पुलिस ने मोहन और धनराज की लोकेशन निकाली तो वह जालोर जिले के सांचोर इलाके में मिली। झालावाड़ एसपी ने दोनों को पकडऩे के लिए जालोर एसपी से सपर्क किया। इसके बाद सांचोर इलाके से धनराज,मोहन और बालिका को डिटेन किया। पांचों को झालावाड़ लाया गया। यहां बालिका को उसके परिजनों को सौंप दिया गया, जबकि ममता, माखन सिंह, धनराज और मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया।

तीन जिले के पुलिसकर्मी पुरस्कृत

बालिका को सकुशल दस्तयाब करने पर झालावाड़ एसपी ने इस कार्रवाई में शामिल तीन जिले के 23 पुलिसकर्मियों को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से समानित किया। कार्रवाई में शामिल झालावाड़ जिले के सीआई हरलाल मीणा, मोहनलाल पोसवाल, जयपुर दक्षिण के सीआई गुरभूपेन्द्र सिंह, सांचोर के सीआई देवेन्द्र सिंह कछवाहा को 11-11 सौ रुपए नकद, सहायक उप निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह राव और बन्ने सिंह समेत 17 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को 500-500 रुपए नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से समानित किया।

मोहन से शादी करानी थी

पुलिस के अनुसार तेरह वर्षीय बालिका की शादी 25 साल के मोहन से कराने के लिए ममता ने अपने कथित प्रेमी माखन के साथ अपहरण किया। पुलिस को चकमा देने के लिए वह माखन के साथ जयपुर निकल गई और बालिका को मोहन और धनराज के साथ गुजरात रवाना कर दिया। वे अपने इरादे में सफल होते, उससे पहले ही पुलिस ने चारों को दबोच लिया।

Published on:

23 Sept 2025 02:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar: प्रेमी के साथ मिलकर मौसी ने स्कूल जा रही लड़की को किया किडनैप, भांजे को शादी के लिए गुजरात भेजा और खुद चली गई जयपुर

