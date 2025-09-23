Jhalawar: प्रेमी के साथ मिलकर मौसी ने स्कूल जा रही लड़की को किया किडनैप, भांजे को शादी के लिए गुजरात भेजा और खुद चली गई जयपुर

बालिका को सकुशल दस्तयाब करने पर झालावाड़ एसपी ने इस कार्रवाई में शामिल तीन जिले के 23 पुलिसकर्मियों को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से समानित किया। कार्रवाई में शामिल झालावाड़ जिले के सीआई हरलाल मीणा, मोहनलाल पोसवाल, जयपुर दक्षिण के सीआई गुरभूपेन्द्र सिंह, सांचोर के सीआई देवेन्द्र सिंह कछवाहा को 11-11 सौ रुपए नकद, सहायक उप निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह राव और बन्ने सिंह समेत 17 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को 500-500 रुपए नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से समानित किया।