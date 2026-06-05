बारिश में बेहाल यात्री और मजदूर, शहर में शेड की दरकार

राजस्थान पत्रिका टीम ने गुरुवार को शहर के विभिन्न स्थानों का जायजा लिया। बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए पहले की तुलना में बेहतर व्यवस्थाएं नजर आईं। यहां बारिश के दौरान जलभराव वाले स्थान पर डीपीसी का कार्य किया गया है तथा बिजली और पानी की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं अस्पताल चौराहे पर भी यात्रियों के लिए शेड बना हुआ मिला। लेकिन मजदूर चौराहे पर बड़ी संख्या में श्रमिक धूप में खड़े दिखाई दिए। यहां न तो बैठने की व्यवस्था है और न ही बारिश से बचने के लिए कोई स्थायी शेड। श्रमिकों ने बताया कि वे वर्षों से इसी तरह खुले में खड़े होकर काम मिलने का इंतजार करते हैं। पीने के पानी की सुविधा भी नहीं होने से उनकी परेशानी और बढ़ जाती है।