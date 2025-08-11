17 वर्षों से नियमित होने के इंतजार में 23 हजार से अधिक पंचायत शिक्षक-विद्यालय सहायक

तीन साल घर बैठने के बाद वापस बीजेपी सरकार ने 2017 पंचायत सहायक भर्ती निकाली, लेकिन वह भी अधूरे नियमों के साथ। ऐसे में इस भर्ती में भी इनका नियमितीकरण नहीं हो पाया। 2022 में बनाए संविदा नियम- गहलोत सरकार ने राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 बनाए गए, जिसमें जो संविदा कार्मिक पंचायत सहायक पर कार्यरत थे उनको इन नियमों के अंतर्गत एडॉप्ट कर पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक पद पर दूबारा नियुक्ति दे दी गई। जिसमें जो पांच वर्ष तक इन नियमों में निरंतर कार्य करेगा उसका नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन सरकार ओर अधिकारियों की मनमानी यहां भी इन पंचायत शिक्षकों विद्यालय सहायकों पर भारी पड़ती नजर आ रही है क्योंकि जब ये 2017 से लगातार कार्य कर रहे हैं फिर इनकी सेवा को पांच वर्ष न मानकर नया नियम पैटर्न 1-3 लागू किया जिसके तहत पूर्व अनुभव की गणना 1-3 अर्थात पूर्व की तीन साल की सेवा को 1 वर्ष माना गया वो वित्तीय वर्ष के अनुसार लागू कर इन पंचायत शिक्षकों विद्यालय सहायकों पर थोपा गया।ऐसे में यहां भी इनका नियमितिकरण नहीं हो पा रहा।