झालावाड़

NARESH MEENA : नरेश मीणा को लेकर बड़ी खबर, आज कोर्ट में होने जा रही पेशी, पहले थप्पड़ कांड में जाना पड़ा था जेल में

जेल में बंद नरेश मीणा की आज कोर्ट में पेशी होगी, जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।

झालावाड़

Manish Chaturvedi

Aug 08, 2025

PATRIKA PHOTO
PATRIKA PHOTO

जेल में बंद नरेश मीणा की आज कोर्ट में पेशी होगी, जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। झालावाड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय में आज कोर्ट में मीणा की पेशी होगी। जिसके बाद कोर्ट जमानत पर आज ही फैसला सुना सकता है या फिर अगली सुनवाई की तारीख तय की जा सकती है। इस मामले में मीणा के समर्थकों की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हुई हैं।

नरेश मीणा फिलहाल झालावाड़ जिला जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। आरोप है कि 25 जुलाई को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में हुए एक प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की। यह प्रदर्शन मनोहर थाना क्षेत्र के पीपलोदी गांव में सरकारी स्कूल की छत गिरने से सात बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद हुआ था। जिसके विरोध में नरेश मीणा ने धरना दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान माहौल बिगड़ गया था। अस्पताल प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने नरेश मीणा, मुरारीलाल और प्रदीप मीणा को गिरफ्तार किया। सभी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

नरेश मीणा का नाम पहले भी विवादों में रहा है। टोंक जिले के समरावता उपचुनाव के दौरान उन्होंने बूथ पर मौजूद एक एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। इस मामले में उन्हें आठ महीने जेल में रहना पड़ा था और बाद में हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर रिहाई हुई थी। इसके बाद नरेश मीणा को झालावाड़ प्रकरण में फिर से जेल में भेज दिया गया।

PATRIKA PHOTO

Published on:

08 Aug 2025 09:50 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / NARESH MEENA : नरेश मीणा को लेकर बड़ी खबर, आज कोर्ट में होने जा रही पेशी, पहले थप्पड़ कांड में जाना पड़ा था जेल में

