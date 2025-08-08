NARESH MEENA : नरेश मीणा को लेकर बड़ी खबर, आज कोर्ट में होने जा रही पेशी, पहले थप्पड़ कांड में जाना पड़ा था जेल में

नरेश मीणा फिलहाल झालावाड़ जिला जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। आरोप है कि 25 जुलाई को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में हुए एक प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की। यह प्रदर्शन मनोहर थाना क्षेत्र के पीपलोदी गांव में सरकारी स्कूल की छत गिरने से सात बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद हुआ था। जिसके विरोध में नरेश मीणा ने धरना दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान माहौल बिगड़ गया था। अस्पताल प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने नरेश मीणा, मुरारीलाल और प्रदीप मीणा को गिरफ्तार किया। सभी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।