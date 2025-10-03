लापरवाही: साढ़े तीन करोड़ के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम आठ साल खराब,

अस्पताल भवन में 18 साल पहले करोड़ों की लागत से लगा सेंट्रल फ ायर फाइटिंग सिस्टम खराब होने के बावजूद जिम्मेदार अब तक इसके प्रति लापरवाह है। उनकी अनदेखी के चलते फ ायर फ ाइटिंग सिस्टम की वितरण प्रणाली में लगे पाइप, नोजल,वाल्व और सिलेंडर कई जगह से गायब हो चुके हैं। अस्पताल में डिटेक्शन सिस्टम भी नहीं लगा है,जबकि फ ायर फ ाइटिंग सिस्टम में डिटेक्शन सिस्टम सुरक्षा की पहली जरूरत होती है। इसमें हीट सेंसर, स्मोक डिटेक्टर और अलार्म आदि शामिल हैं, जो आग या धुएं की उपस्थिति का पता लगाकर सायरन बजाते हैं।