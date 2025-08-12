जिम्मेदारों की अनदेखी: बदहाल नेशनल हाइवे पर रोज हो रहे हादसे

झालावाड़ शहर से निकल रहा नेशनल हाइवे इन दिनों पूरी तरह से बदहाल है। यहां जगह-जगह गड्ढ़े होने से आए दिन हादसे हो रहे है। जिम्मेदारों की अनदेखी से राहगीर चौटिल हो रहे हैं। शहर के बायपास रोड पर रेलवे ब्रिज के नीचे पूरा रोड खराब हो गया। यहां हर बार बारिश में पानी भरता है, पूरा रोड खराब हो जाता है। जबकि यहां गत वर्ष भी रोड के नीचे पाइप रखे गए है, लेकिन गलत जगह रखने से यहां थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाने से पूरा रोड खुद जाता है। जरा संभल के निकले- कहने को नेशनल हाइवे 52 है। लेकिन रेलवे ब्रिज के नीचे से लेकर भंवरासा तक पूरा रोड जगह-जगह से खराब हो गया है। भरत घाटी पर तीन जगह गहरे गड्ढ़े हो रहे हैं, जिनमें रात के समय हर दिन एक-दो लोग गिरकर चौटिल हो रहे हैं। वहीं कार व अन्य भारी साधन वालों को भी पता नहीं होने से एक्सल टूट रहे हैं। वहीं कई स्कूटी सवार बालिकाएं एकदम से ब्रेक लगाने से गिकर चौटिल हो चुकी है।