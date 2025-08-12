12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झालावाड़

जिम्मेदारों की अनदेखी: बदहाल नेशनल हाइवे पर रोज हो रहे हादसे

लोग बोले नया रोड बनाएं तो मिले राहत

झालावाड़

Hari Singh Gujar

Aug 12, 2025

झालावाड़ शहर से निकल रहा नेशनल हाइवे इन दिनों पूरी तरह से बदहाल है। यहां जगह-जगह गड्ढ़े होने से आए दिन हादसे हो रहे है। जिम्मेदारों की अनदेखी से राहगीर चौटिल हो रहे हैं। शहर के बायपास रोड पर रेलवे ब्रिज के नीचे पूरा रोड खराब हो गया। यहां हर बार बारिश में पानी भरता है, पूरा रोड खराब हो जाता है। जबकि यहां गत वर्ष भी रोड के नीचे पाइप रखे गए है, लेकिन गलत जगह रखने से यहां थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाने से पूरा रोड खुद जाता है। जरा संभल के निकले- कहने को नेशनल हाइवे 52 है। लेकिन रेलवे ब्रिज के नीचे से लेकर भंवरासा तक पूरा रोड जगह-जगह से खराब हो गया है। भरत घाटी पर तीन जगह गहरे गड्ढ़े हो रहे हैं, जिनमें रात के समय हर दिन एक-दो लोग गिरकर चौटिल हो रहे हैं। वहीं कार व अन्य भारी साधन वालों को भी पता नहीं होने से एक्सल टूट रहे हैं। वहीं कई स्कूटी सवार बालिकाएं एकदम से ब्रेक लगाने से गिकर चौटिल हो चुकी है।

हादसे का इंतजार कर रहे अधिकारी-

चन्द्रभागा नदी की पुलिय के बीच में गहरा गड्ढा हो रहा है। जिसे बचाने के चक्कर में भारी वाहन एक तरफ साधन निकाल रहे हैं, ऐसे में नदी की पुलिया एक हिस्से में रखे सीमेंट डक्ट टूट चुके हैं। अगर किसी ने रात के समय गलती से भी भारी वाहन इधर से निकला तो टूटकर नीचे गिर सकता है। ऐसे में यहां बड़ा हादसा हो सकता है। समय रहते इसकी मरम्मत करवाकर गड्ढ़ों को सीमेंट गिट्टी से भरवाया जाना चाहिए। नहीं तो कभी बड़ा हादसा हो सकता है।

बगदर में भी स्कूल के आगे गहरा गड्ढा-

नेशनल हाइवे पर बगदर गांव में स्कूल के आगे गहरा गड्ढा हो रहा हैं, जिसमें बाहर के लोगों को पता नहीं होने से एकदम से साधन कूद रहे हैं, इससे वाहनों में भी नुकसान हो रहा है, वहीं गिट्टी उछलकर लोगों के सिर में लग रही है।

नेशनल हाइवे दे रहा कमर-दर्द-

कहने को नेशनल हाइवे है, लेकिन बायपास से लेकर भंवरासा तक पूरा रोड बदहाल हो चुका है, ऐसे में ये रोड लोगों को कमर दर्द व स्लीप डिस्क के मरीज बना रहा है। प्रतिदिन इस रोड पर सफर करने वाले लोग डॉक्टर के पास कमर दर्द व स्लीप डिस्क की परेशानी लेकर पहुंच रहे हैं। लोगों ने मांग कि है महिन्द्रा शोरूम से लेकर भंवरासा तक पूरा रोड नया बनाया जाना चाहिए।

बड़ी संख्या में निकल रहे भारी वाहन-

इस रोड से बड़ी संख्या में भारी वाहन भी निकलते हैं, ऐसे में क्षमता से अधिक माल लेकर जाने से भी बारिश में ये रोड खराब हो रहा है।ऐसे में रोड खराब होने से लोगों की परेशानी बड़ गई है।

01. रेलवे ब्रिज के नीचे से लेकर भंवरासा मोड तक पूरा रोड खराब हो चुका है। अभी दस दिन से बारिश नहीं हो रही हैं। ऐसे में सार्वजनिक निर्माण विभाग को गिट्टी सीमेंट से गड्ढों को भर कर इनकी मरम्मत करवानी चाहिए ताकि रोज हो रहे हादसों में कमी आएं। गड्ढे इतने गहरे हो गए है, कि उसमें अचानक से बाइक व कार के कूदने पर कमर दर्द हो रहा है।

नरेन्द्रसिंह, व्यवसायी, झालरापाटन।

02. इस रोड से रोज बड़ी संख्या में जिलेवासी व अन्य लोग झालावाड़ व कोटा जाते हैं, बाहर के लोग भी इसी से होते हुए भोपाल का सफर तय करते हैं। लेकिन रोड पूरी तरह से खराब हो चुका है। रोज हम यहां लोगों को गड्ढों में गिरते हुए देखते हैं, चन्द्रभागा नदी की पुलिया के बीच में गहरा गड्ढा होने से वाहन चालक एक तरफ निकाल रहे हैं, ऐसे में रेलिंग के पास सीमेंट के स्लेब टूटने से कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

लालचन्द पाटीदार, ग्रोथ सेंटर, झा.पाटन।

सही करवाया जाएगा-

नेशनल हाइवे पर जहां भी गहरे गड्ढे हो रहे हैं, उनको दिखाकर गिट्टी-सीमेंट से भरवा देंगे। बारिश बाद पेंच करवाएंगे।

चन्द्रभागा की पुलिया पर डक्ट है उसे भी सही करवाया जाएगा।

मुकेश मीणा, एसी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झालावाड़।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 11:38 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / जिम्मेदारों की अनदेखी: बदहाल नेशनल हाइवे पर रोज हो रहे हादसे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.