झालावाड़ स्कूल हादसे में मृत बच्चों के परिजनों को मिला सम्मान तो फूट-फूटकर रो पड़े मां-बाप, देखें तस्वीरें

हादसे में अपने बच्चों को खो चुके माता-पिता छोटूलाल रैदास, हरकचन्द लोधा, बीरमचन्द चंद्र भील, बाबूलाल भील, लक्ष्मण भील और उधम सिंह भील को जब मंच पर बुलाया गया तो माहौल बेहद भावुक हो गया। सम्मान पत्र लेते वक्त कई माता-पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े। कुछ मंच पर ही फूट-फूटकर रो पड़े। पूरा मैदान कुछ पल के लिए खामोश हो गया।