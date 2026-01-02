Jhalawar: इस औषधीय खेती ने बदली किसानों की किस्मत, कम लागत में होता है ज्यादा मुनाफा

अश्वगंधा की जड़, पत्तियां और बीज औषधि निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं, चूर्ण, कैप्सूल और हर्बल सप्लीमेंट्स में इसकी व्यापक मांग है। देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी आयुर्वेदिक और हर्बल उत्पादों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अश्वगंधा की अंतरराष्ट्रीय मांग तेजी से बढ़ रही है। फार्मा कंपनियां और आयुर्वेदिक दवा निर्माता इसकी नियमित खरीद करते हैं। वहीं, कई राज्य सरकारें औषधीय खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान और प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा रही हैं।