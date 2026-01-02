जिले में जैविक खेती का क्रेज बढ़ा, 6 हजार किसान कर रहे

झालावाड़ जिले के किसानों का जैविक खेती की ओर रूझान बढ़ा है। अब जिले में कई किसान पूरी तरह से जैविक खेती कर रहे हैं, वो खेतों से निकलने वाले अपशिष्ट व गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाकर ही खेतों में काम में ले रहे हैं। वहीं राजस्थान सरकार भी अब जैविक व नेचुरल फार्मिंग के लिए अनुदान दे रही है। जिले में अभी दोनों योजनाओं के लिए करीब 6 हजार किसान तीन हजार हैक्टेयर भूमि में पूरी तरह से जैविक खेती में रूचि दिखा रहे हैं। जैविक किसान देवीलाल ने बताया कि आज के समय में लोग ज्यादा उत्पादन के चक्कर में रासायनिक खाद और दवाईयों का बहुत अधिक उपयोग खेती में करने लगे हैं। इससे उत्पादन तो भले ही ज्यादा मिल जाएगा,लेकिन खेती जहरीली होती जा रही है। वहीं रासायनिक उर्वरक और दवाईयों से होने वाली उपज हमारी सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है। उसी को देखते हुए जैविक पद्धति से खेती करने की सोची है।