दिल दहला देने वाली घटना: बालिका बाइक पर एक किमी घसीटाते हुए गई मौत

-पिता तीन बालिकाओं को बांधकर ले जा रहा था

झालावाड़. जिले में गुरुवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक पिता अपनी तीन बालिकाओं को साफी से बाइक पर बांधकर ले जा रहा था, एक बालिका की फिसलने से बाइक में फंसने से मौत हो गई।

खानपुर थानाधिकारी हरिसिंह मीणा ने बताया कि असनावर निवासी रामजी राव गुरुवार शाम को बाइक से अपने ससुराल लटूरी जा रहा था। इसी दौरान उसने अपनी तीन बालिकाओं को बाइक पर बिठाकर साफी से बांधलिया और लटूरी के लिए निकल गया। इसी दौरान शाम को साढ़े साते एक वर्षीय बालिका बाइक से फिसल गई और करीब एक किलोमीटर तक बूरी तरह घसीटाते हुए चली गई। इसी दौरान नागोनिया के पास कुछ ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझ उसे रूकवाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस पूछताछ में रामजी राव ने बताया कि उसकी पत्नी उसके पीहर लटूरी चल गई थी,वो भी शाम को जा रहा था बालिकाओं को गिरने के डर से पीछे साफी से बांध लिया। मीणा ने बताया कि बाइक में फंसने व बूरी तरह से घसीटाने से बालिका की एसआरजी चिकित्सालय में रात 11.30 बजे मौत हो गई। पुलिस ने पिता रामजी राव के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।

Shocking incident: Died while dragging one kilometer on bike