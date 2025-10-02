बांग्लादेश से पांचवें दिन राजस्थान पहुंचा मेडिकल छात्रा का शव, संदिग्ध हालात में हो गई थी मौत

फोटो पत्रिका नेटवर्क
झालावाड़। बांग्लादेश के ढाका स्थित मेडिकल कालेज में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्रा निदा खान का शव पांचवें दिन गुरुवार को अपने घर पिड़ावा पहुंचा। यहां दोपहर बाद उसे सुपुर्द ए खाक किया गया। नई दिल्ली एयरपोर्ट से उसका शव लेकर परिजन गुरुवार दोपहर पिड़ावा पहुंचे।
नगर के सुल्तानपुरा निवासी अजीज खान की पुत्री निदा खान (19) बांग्लादेश के ढाका में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष में पढ़ाई कर रही थी। 27 सितंबर की रात उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जिसकी सूचना परिजनों को 28 सितंबर को तड़के मिली। इसके बाद से ही परिजन शव को बांग्लादेश से पिड़ावा लाने का प्रयास कर रहे थे।
अस्पताल प्रशासन ने उसका शव भारत भिजवाने के बदले तीन लाख रुपए मांगे थे। इस पर परिजनों ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सम्पर्क किया। बिरला के निर्देश पर उनके ओएसडी राजीव दत्ता बांग्लादेश में लगातार भारतीय दूतावास और संबधित अधिकारियों से सम्पर्क में थे। इसके बाद अस्पताल और बांग्लादेश प्रशासन निशुल्क शव भिजवाने को राजी हो गया।
बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे बांग्लादेश से शव नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ। यहां रात करीब बारह बजे शव पहुंचा। सारी औपचारिकता पूरी करने बाद परिजन गुरुवार तड़के नई दिल्ली से एम्बुलेंस में शव लेकर रवाना हुए। वे दोपहर करीब पौने दो बजे पिड़ावा पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में सुल्तानपुरा कब्रिस्तान में शव को सुपुर्दे खाक किया गया।
