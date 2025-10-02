बांग्लादेश से पांचवें दिन राजस्थान पहुंचा मेडिकल छात्रा का शव, संदिग्ध हालात में हो गई थी मौत

बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे बांग्लादेश से शव नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ। यहां रात करीब बारह बजे शव पहुंचा। सारी औपचारिकता पूरी करने बाद परिजन गुरुवार तड़के नई दिल्ली से एम्बुलेंस में शव लेकर रवाना हुए। वे दोपहर करीब पौने दो बजे पिड़ावा पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में सुल्तानपुरा कब्रिस्तान में शव को सुपुर्दे खाक किया गया।